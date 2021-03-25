Сегодня Байден сделает ряд важных заявлений

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Гриниченко Дима
Сегодня новый президент США Джо Байден проведет свою первую пресс-конференцию с момента инаугурации, которая состоялась в январе 2021 года. Встреча с журналистами пройдет на 65 день с момента вступления Байдена в должность, что является самым долгим периодом за последние 100 лет до общения с представителями СМИ. Об этом сообщает издание "CNN".
Фото: Politico
Сообщается, что обычно первое большое общение президента США с представителями прессы проходит в период первых 40 дней после церемонии инаугурации. Из-за карантинных ограничений и пандемии на пресс-конференцию попадут только 30 журналистов.
В ходе общения Байдена с журналистами будут затронуты темы борьбы с пандемией, кризиса мигрантов, вывода войск из Афганистана, новой вакцинации от COVID-19 в США и многие другие.
Пресс-секретарь Белого дома и президента Дженифер Псаки заявила, что мероприятие является возможностью для Байдена напрямую пообщаться с американским народом. Она отметила, что он с нетерпением ждет возможности пообщаться с журналистами, представить обновления и донести свое видение по развитию страны.
Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.
Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв пост в возрасте 78 лет. Во время церемонии он пообещал, что будет президентом всех американцев.
Ранее "Комментарии" сообщали, когда состоится встреча Зеленского и Байдена.
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