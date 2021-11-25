Сазонов: на руках у Зеленского есть те козыри, которых нет у Разумкова

В свете новых данных после результатов социсследования Центра Разумкова все чаще начинают сравнивать президента Владимира Зеленского и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. При этом мало кто говорит, что у Зеленского даже не в рукаве, я прямо на руках есть те козыри, которых нет у Разумкова. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Зеленский может в любой момент выйти и сказать, что народ не доволен тем, что происходит в стране. Поэтому Кабмин встал и выше к чертов*й матери, потому что он не справился! Более того, если народ не доволен какими-то законами, президент может встать и за полгода до выборов сказать, что он очень рассчитывал на депутатов, но они его подвели. Эксперты на все это смотрят иронично, но людям понравится. Люди скажут, что депутаты действительно жирные коты, ничего для народа не сделали и правильно сделал президент, что их выгнал. Это сработает!", – отметил Сазонов.

Что касается падения рейтинга власти, то политолог отметил, что это естественный процесс для любой страны, в том числе и для Украины. Рейтинг власти растут только в России и Северной Кореи. Там, чем дольше человек во власти, тем у него больше рейтинг. В Украине же пик доверия к власти в день выборов, а на следующий день он уже начинает пошатываться.

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