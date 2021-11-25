Сазонов: на руках у Зеленского есть те козыри, которых нет у Разумкова

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Кравцев Сергей
В свете новых данных после результатов социсследования Центра Разумкова все чаще начинают сравнивать президента Владимира Зеленского и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. При этом мало кто говорит, что у Зеленского даже не в рукаве, я прямо на руках есть те козыри, которых нет у Разумкова. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Что касается падения рейтинга власти, то политолог отметил, что это естественный процесс для любой страны, в том числе и для Украины. Рейтинг власти растут только в России и Северной Кореи. Там, чем дольше человек во власти, тем у него больше рейтинг. В Украине же пик доверия к власти в день выборов, а на следующий день он уже начинает пошатываться.
Читайте также на портале "Комментарии – партия пятого президента Порошенко вплотную приблизилась к "слугам народа". Разрыв составляет всего 4%. Новые данные обнародовал Центр Разумкова.
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