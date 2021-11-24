Партия Порошенко вплотную приблизилась к "слугам", - соцопрос

Украинцы по-прежнему больше всего доверяют президентской партии "Слуга народа". На втором позиции партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность". Вот только "слуги народа" уже не могут похвастаться таким солидным гандикапом, который был ранее, когда лидерство правящей политсилы было неоспоримым. Теперь разрыв между "СН" и "ЕС" меньше 4%. Как передает издание "Комментарии", такие данные представили социологи Центра Разумкова.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Социологи отмечают, если бы украинцы отправились на избирательные участки уже в самые ближайшие выходные, то победу, как и раньше, одержала бы "Слуга народа". За партию Зеленского готовы проголосовать 15% из всех опрошенных или 23% тех, кто знает, какую политическую силу готов поддержать.

За партию "ЕС" готовы проголосовать соответственно 12% и 19% опрошенных. За партию "ОПЗЖ" – 9% и 13% соответственно, за ВО "Батькивщина" – 7% и 9%.

Интересно, что среди тех партий, которые преодолевают 5% барьер партия бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у которой пока что нет названия. Несмотря на отсутствие названия рейтинг у политической силы Разумкова есть, и он продолжает увеличиваться. За команды Разумкова готовы голосовать 5% опрошенных и 7% определившихся.

Социологи отмечают, по сравнению с октябрем увеличилась поддержка у "Европейской Солидарности". Рейтинг других политических игроков остался на прежнем уровне.

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