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Самопровозглашенная Абхазия заявила о поддержке "СВО"

Регион отторгнут от Грузии при непосредственном участии России

сегодня, 16:41
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Автор:

Константин Куликов

Так называемый министр иностранных дел самопровозглашенной Абхазии Инал Ардзинба заявил о поддержке России в войне против Украины. Как сообщают "Комментарии", это заявление он сделал в эфире российского пропагандистского Первого канала, в программе "Большая игра".

Самопровозглашенная Абхазия заявила о поддержке "СВО"

Абхазія - це Сакартвело

По его словам, Абхазия "полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции, о чем неоднократно заявлял и президент Абхазии Аслан Бжания... Очевидно, что для людей, взявших в руки оружие, смыслом жизни является отстоять свободу, и мы это полностью поддерживаем. Жители Абхазии также взяли в руки оружие и как добровольцы сражаются в составе соответствующих подразделений. Мы осуществляем мониторинг того, что происходит, и будем и дальше поддерживать наших братьев и всячески помогать", — отметил Инал Ардзинба. 


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Напомним, что Абхазия была отторгнута от Грузии в 1992-1993 годах при непосредственном силовом участии России. Большинство населения, в том числе большая часть грузинского населения (более 200 тыс. человек), было вынуждено покинуть Абхазию в результате этнических чисток, проводившихся во время и после конфликта. В результате численность населения Абхазии сократилась почти втрое. Согласно переписи населения Абхазии, проведённой в 2011 году, численность населения составила 240 705 человек. Численность абхазов в Абхазии по этой же переписи достигла 122,1 тыс. чел. или 50 % населения республики. Подавляющему большинству нынешнего населения в период до официального признания Абхазии со стороны России было предоставлено российское гражданство.

Руководство Грузии настаивает, что после поражения РФ в войне в Украине в мирном договоре должно быть предусмотрено возвращение Абхазии и Южной Осетии Грузии.

Напомним, что Финляндия начала строить забор на границе с РФ. А у российских пропагандистов случилась истерика после успешной атаки ВСУ.



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