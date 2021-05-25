Беларусь направила Украине ноту протеста: о чем идет речь

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за принятия украинской стороной решения о прекращении авиасообщения между странами. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Украине.

МИД Украины - фото з открытых источников

Дипломаты утверждают, что с удивлением восприняли закрытие авиационного пространства по причине задержания Протасевича и считают данное решение абсурдным, ведь таким образом, по их мнению, Украина вмешивается в политические дела другого государства.

В белорусском посольстве, отметили, что 21 октября 2016 по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

"Авиационная блокада, организованная Украины, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость поездок в Украину с учетом необходимости использования для перелетов альтернативных аэропортов", — добавили в посольстве.

Напомним, что с 26 мая 2021 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Таким образом украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Также 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

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