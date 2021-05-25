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Главная Новости Политика внешняя политика В НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной
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В НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной

По словам Йенса Столтенберга, возле украинской границы все еще остаются российские военные

сегодня, 18:36
Автор:

Вечканова Елена

Российская агрессия остается одной из центральных тем не только украинской, но и мировой повестки дня. Многие западные партнеры Украины с опаской следят за ситуацией с концентрацией армейских подразделений РФ у восточных границ нашей страны.

В НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной

Россия не отвела войска от границы с Украиной. Фото из открытых источников

По информации генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска, как обещал ранее. Новость сообщает "РБК-Украина".

Столтенберг уверяет, что Россия продолжает свою агрессивную политику по отношению к Украине. Об этом свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу.

Также, по словам генсека Альянса, многие российские военнослужащие сейчас пребывают и на территории самого ОРДЛО. Войска действительно начинали отводить, сообщают представители Альянса, однако это сделала лишь малая их часть.

Серьезно беспокоит представителей стран, являющихся участницами НАТО, и ситуация в акватории Черного моря.

Йенс Столтенберг говорит, что ситуация с ограничением движения суден по тому же Керченскому проливу — вопиющее нарушение международных норм.

В Североатлантическом Альянсе заверили, что и в дальнейшем будут пристально следить за ситуацией, укрепляя оборону и готовясь к сдерживанию вероятной эскалации военной агрессии со стороны России.

Отметим, что такими заявлениями Столтенберг отличился во время пресс-конференции, которую проводил совместно с эстонским премьером Каей Каллас.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы делают военные эксперты насчет развития ситуации на Донбассе этим летом. Почему на подвижки к миру может не повлиять встреча Байдена и Путина, читайте в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать, о какой якобы украинской "диверсии" на одном из крымских кинофестивалей сообщают российские оккупанты. Больше деталей — в нашем материале.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-ostavila-vozle-ukrainskih-granits-1621936092.html
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