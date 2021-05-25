В НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной

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Вечканова Елена
Российская
агрессия остается одной из центральных тем не только украинской, но и мировой
повестки дня. Многие западные партнеры Украины с опаской следят за ситуацией с концентрацией
армейских подразделений РФ у восточных границ нашей страны.
Россия не отвела войска от границы с Украиной. Фото из открытых источников
По информации генерального
секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска, как обещал ранее. Новость сообщает "РБК-Украина".
Столтенберг уверяет,
что Россия продолжает свою агрессивную политику по отношению к Украине. Об этом
свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах
РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу.
Также, по словам
генсека Альянса, многие российские военнослужащие сейчас пребывают и на
территории самого ОРДЛО. Войска действительно начинали отводить, сообщают
представители Альянса, однако это сделала лишь малая их часть.
Серьезно беспокоит представителей стран, являющихся участницами НАТО, и ситуация в акватории Черного моря.
Йенс Столтенберг говорит, что ситуация с ограничением движения
суден по тому же Керченскому проливу — вопиющее нарушение международных норм.
В Североатлантическом
Альянсе заверили, что и в дальнейшем будут пристально следить за ситуацией,
укрепляя оборону и готовясь к сдерживанию вероятной эскалации военной агрессии
со стороны России.
Отметим, что
такими заявлениями Столтенберг отличился во время пресс-конференции, которую
проводил совместно с эстонским премьером Каей Каллас.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие прогнозы делают военные эксперты насчет развития ситуации на
Донбассе этим летом. Почему на подвижки к миру может не повлиять встреча Байдена и Путина, читайте в нашей публикации.
Также на портале
вы можете узнать, о какой якобы украинской "диверсии" на одном из крымских
кинофестивалей сообщают российские оккупанты. Больше деталей — в нашем материале.
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