В НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной

Российская агрессия остается одной из центральных тем не только украинской, но и мировой повестки дня. Многие западные партнеры Украины с опаской следят за ситуацией с концентрацией армейских подразделений РФ у восточных границ нашей страны.



Россия не отвела войска от границы с Украиной. Фото из открытых источников

По информации генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска, как обещал ранее. Новость сообщает "РБК-Украина".

Столтенберг уверяет, что Россия продолжает свою агрессивную политику по отношению к Украине. Об этом свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу.

Также, по словам генсека Альянса, многие российские военнослужащие сейчас пребывают и на территории самого ОРДЛО. Войска действительно начинали отводить, сообщают представители Альянса, однако это сделала лишь малая их часть.

Серьезно беспокоит представителей стран, являющихся участницами НАТО, и ситуация в акватории Черного моря.

Йенс Столтенберг говорит, что ситуация с ограничением движения суден по тому же Керченскому проливу — вопиющее нарушение международных норм.

В Североатлантическом Альянсе заверили, что и в дальнейшем будут пристально следить за ситуацией, укрепляя оборону и готовясь к сдерживанию вероятной эскалации военной агрессии со стороны России.

Отметим, что такими заявлениями Столтенберг отличился во время пресс-конференции, которую проводил совместно с эстонским премьером Каей Каллас.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы делают военные эксперты насчет развития ситуации на Донбассе этим летом. Почему на подвижки к миру может не повлиять встреча Байдена и Путина, читайте в нашей публикации.

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