Саакашвили все-таки решился – взял билет в Грузию, пообещал грузинам – решение не поменяет

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не пугают уголовные дела, открытые против него в Грузии и он все-таки намерен вновь громко заявить о себе в Грузии, снова активно принимая участие в политической жизни страны. Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому он приземлится в Грузии в день выборов 2 октября. Как информирует издание "Комментарии", об этом экс-президент сообщил в Facebook.

Михаил Саакашвили Фото из открытых источников

Саакашвили показал два билета направления Киев-Тбилиси на своё имя, а также на имя его матери Гиули Аласания. Саакашвили должен покинуть столицу Украины 2 октября в 19:20 по киевскому времени. Также Саакашвили записал видеообращение к грузинам на грузинском языке. В этом обращении Саакашвили говорит, что он уже твёрдо намерен возвратиться в Грузию и в подтверждение своих слов он показал билет на 2 октября.

Обращаясь к грузинскому народу Саакашвили отметил, что он хочет быть вместе с избирателями, со своими соотечественниками, чтобы помочь защитить свободный, демократический выбор, а также вместе с грузинским народом принять участие в спасении Грузии. При этом политик подчёркивает, что у него нет каких-то личных целей по возвращению Грузию, чтобы получить важный пост или должность, но у него есть желание продолжать борьбу за спасение Грузии, чтобы не только сохранить страну, но и добиться ее развития.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Саакашвили в начале сентября предупредил, что 2 октября он твердо намерен возвратиться в Грузию. Политик не был в Грузии с момента завершения его второй президентской каденции.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!