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Очередное возвращение: Саакашвили снова пакует чемоданы в Грузию

Политик не был в Грузии с момента завершения его второй президентской каденции

сегодня, 08:48
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет предпринять очередную попытку поездки в Грузию. На этот раз политик намерен вернуться на Родину перед местными выборами, которые должны состояться 2 октября. Как передает издание "Комментарии", об этом Михаил Саакашвили заявил в видеообращении, пишут "Новости Грузии". 

Очередное возвращение: Саакашвили снова пакует чемоданы в Грузию

Михаил Саакашвили Фото из открытых источников

Саакашвили подчеркнул, что его не пугает возможный арест, поэтому он призывает своих сторонников, которые сейчас проживают за границей, возвращаться в Грузию, чтобы принять участие в выборах. Михаил Саакашвили напомнил, что против него в Грузии возбуждены уголовные дела, которые не считает адекватными ни одна страна в мире. Подтверждением этого есть то, что его никто не собирался задерживать даже в соседних с Грузией государствах. Нигде у правоохранителей не возникают вопросы относительно его уголовных дел, которые возбуждены в Грузии. По словам политика, это ещё один показатель, что эти дела сфальсифицированы и не имеют никакой правовой подоплеки.

Саакашвили последний раз был в Грузии во время своей второй президентской каденции. Как только власть оказалась в руках "Грузинской мечты" Саакашвили больше в Грузии не появлялся, потому что нынешние власти открыто заявляют о том, что как только он пересечёт границу, то его тут же арестуют. 

Попыток возвратиться Саакашвили в Грузии было уже несколько. В 2019 году он заявлял, что намерен приехать в Грузии в ближайшие месяцы для восстановления её "государственности". Далее был 2020 год, когда Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета национального совета реформ в Украине. На такой шаг официальный Тбилиси ответил отзывом своего посла для консультаций. Посол вернулся в Киев почти после года перерыва. В августе 2020 года Саакашвили снова заявлял о намерении вернуться в Грузию.

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Источник: https://www.newsgeorgia.ge/%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2/
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