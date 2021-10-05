Саакашвили совершил самую страшную ошибку для политика: как сложатся украино-грузинские отношения дальше

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Елизавета Черных
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября и содержащийся в колонии Рустави, заявил, что не планирует прекращать голодовку "до конца жизни". Он требует освобождения – и себя, и тех людей, которых задержали в качестве его сообщников в связи с незаконным проникновением в Грузию.
Михаил Саакашвили - фото из открытых источников
Между тем, супермасштабных акций протеста по поводу задержания Саакашвили нет. Как и по поводу результатов муниципальных выборов, прошедших 2 октября. Подсчет ведь еще продолжается.
Какие есть дальнейшие сценарии развития событий? Как они могут отразиться на украино-грузинских отношениях, учитывая, что Саакашвили прибыл с Украины и является гражданином Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что ситуация может развиваться по нескольким базовым сценариям.
Первый – Саакашвили и его соратники сумеют восполнить мобилизационный потенциал и вывести людей на улицу. После чего через протесты добьются либо досрочных парламентских выборов, либо силовой смены правительства.
Второй – Саакашвили и его соратники не смогут сподвигнуть массы на большой и значительный протест. В таком случае, ситуация затухнет, а Саакашвили останется в тюрьме отбывать срок.
Третий – Саакашвили и оппозиция договорятся с властью, и экс-президент может даже выйти из тюрьмы досрочно или получить помилование.
"Украина в этой ситуации проигрывает, поскольку Саакашвили создал дилемму на грузинском направлении, вынуждая Киев балансировать между необходимостью реагировать на арест своего гражданина и желанием сохранить нормальные и стабильные отношения с Грузией, – поясняет Илия Куса. – Однако в случае, если оппозиция добьется своего и придет к власти, мы получим гораздо более дружественное правительство в Тбилиси".
Политолог Кирилл Сазонов считает, что сам поступок Саакашвили говорит о его мужестве и готовности жертвовать свободой ради идей, в которые он верит.
Серьезных протестов в Грузии в связи с его арестом нет. И, похоже, единственная надежда Саакашвили теперь – Украина, считает политолог.
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