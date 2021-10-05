Саакашвили совершил самую страшную ошибку для политика: как сложатся украино-грузинские отношения дальше

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября и содержащийся в колонии Рустави, заявил, что не планирует прекращать голодовку "до конца жизни". Он требует освобождения – и себя, и тех людей, которых задержали в качестве его сообщников в связи с незаконным проникновением в Грузию.

Михаил Саакашвили - фото из открытых источников

Между тем, супермасштабных акций протеста по поводу задержания Саакашвили нет. Как и по поводу результатов муниципальных выборов, прошедших 2 октября. Подсчет ведь еще продолжается.

Какие есть дальнейшие сценарии развития событий? Как они могут отразиться на украино-грузинских отношениях, учитывая, что Саакашвили прибыл с Украины и является гражданином Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Украина в этой ситуации проигрывает, поскольку Саакашвили создал дилемму на грузинском направлении

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что ситуация может развиваться по нескольким базовым сценариям.

Первый – Саакашвили и его соратники сумеют восполнить мобилизационный потенциал и вывести людей на улицу. После чего через протесты добьются либо досрочных парламентских выборов, либо силовой смены правительства.

Второй – Саакашвили и его соратники не смогут сподвигнуть массы на большой и значительный протест. В таком случае, ситуация затухнет, а Саакашвили останется в тюрьме отбывать срок.

Третий – Саакашвили и оппозиция договорятся с властью, и экс-президент может даже выйти из тюрьмы досрочно или получить помилование.

"Украина в этой ситуации проигрывает, поскольку Саакашвили создал дилемму на грузинском направлении, вынуждая Киев балансировать между необходимостью реагировать на арест своего гражданина и желанием сохранить нормальные и стабильные отношения с Грузией, – поясняет Илия Куса. – Однако в случае, если оппозиция добьется своего и придет к власти, мы получим гораздо более дружественное правительство в Тбилиси".

Похоже, единственная надежда Саакашвили теперь – Украина

Политолог Кирилл Сазонов считает, что сам поступок Саакашвили говорит о его мужестве и готовности жертвовать свободой ради идей, в которые он верит.

"Было очевидно, что в Грузии его ждет арест и минимум шесть лет тюрьмы по уже вступившему в силу приговору. Но его приезд мог мобилизовать протестного избирателя и привести оппозицию к тактической победе и досрочным парламентским выборам. Он сделал эту ставку, но совершил самую страшную ошибку для политика. Он поверил в людей больше, чем они верят в себя сами. И проиграл, – констатирует Кирилл Сазонов. – Проиграла и грузинская оппозиция. Михаил Саакашвили в тюрьме, а президент Грузии уже заявила, что на помилование он может не рассчитывать".

Серьезных протестов в Грузии в связи с его арестом нет. И, похоже, единственная надежда Саакашвили теперь – Украина, считает политолог.

"Президент Зеленский уже заявил, что сделает всё возможное для возвращения гражданина Украины Саакашвили в нашу страну. Как добивался освобождения заложников в России и ОРДЛО или эвакуации наших граждан из Афганистана. Это единственный шанс для Саакашвили, – уверен Кирилл Сазонов. – Конечно, у него очень тяжелые отношения с действующим руководством Грузии. Но партнерство с Украиной для Грузии не менее важно. Конфликта и испорченных отношений между Тбилиси и Киевом не будет. Компромисс и возвращение Саакашвили возможны. Но не гарантированы..."

Ранее "Комментарии" писали, что политолог рассказал , с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили.

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