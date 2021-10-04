Политолог рассказал, с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили

Сегодня появилось сообщение о том, что власти Грузии не намерены выдавать арестованного Михаила Саакашвили Киеву. Возможную экстрадицию Саакашвили вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала юридической чушью. Отсюда сам собой возник вопрос, повлияет ли задержания экс-президента Грузии на украино-грузинские отношения? Как информирует издание "Комментарии", ответ на этот вопрос попытался найти историк, политолог Виктор Таран. Своим мнением он поделился у себя в Facebook.

Михаил Саакашвили Фото из открытых источников

Виктор Таран считает, что пока ничего не указывает, что ситуация с Михаилом Саакашвили повлияет на отношения между нашими странами. Украина оказывает посильную правовую помощь Саакашвили. Грузия – не оказывает этому преграды.

"Единственный спорный момент, который мог возникнуть касается вопроса возможной экстрадиции экс-президента Грузии. Однако и здесь пока нет противоречий. Грузия официально объявила, что до тех пор, пока Саакашвили не отсидит шесть лет в тюрьме, политика Украине не выдаст", – отметил Виктор Таран.

Он добавляет, на фоне этих заявлений грузинских чиновников Саакашвили заявил, что не собирается просить об экстрадиции в Украину. Напротив, он остается в Грузии, чтобы бороться с режимом, пусть и, находясь за решеткой. Украина на фоне этой публичной перепалки тоже не сильно настаивает на его выдаче. Поэтому оснований для конфликта нет. Однако пока совершенно не понятна позиция Госдепа и Евросоюза. И вот с ними у грузинских властей могут возникнуть серьезные проблемы.

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