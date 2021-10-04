logo
Русский Українська

BTC/USD

47640.25

ETH/USD

3323.68

LTC/USD

163.34

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Политолог рассказал, с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог рассказал, с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили

Экстрадицию Саакашвили вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала юридической чушью

сегодня, 17:50
Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня появилось сообщение о том, что власти Грузии не намерены выдавать арестованного Михаила Саакашвили Киеву. Возможную экстрадицию Саакашвили вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала юридической чушью. Отсюда сам собой возник вопрос, повлияет ли задержания экс-президента Грузии на украино-грузинские отношения? Как информирует издание "Комментарии", ответ на этот вопрос попытался найти историк, политолог Виктор Таран. Своим мнением он поделился у себя в Facebook.

Политолог рассказал, с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили

Михаил Саакашвили Фото из открытых источников

Виктор Таран считает, что пока ничего не указывает, что ситуация с Михаилом Саакашвили повлияет на отношения между нашими странами. Украина оказывает посильную правовую помощь Саакашвили. Грузия – не оказывает этому преграды.

"Единственный спорный момент, который мог возникнуть касается вопроса возможной экстрадиции экс-президента Грузии. Однако и здесь пока нет противоречий. Грузия официально объявила, что до тех пор, пока Саакашвили не отсидит шесть лет в тюрьме, политика Украине не выдаст", – отметил Виктор Таран.

Он добавляет, на фоне этих заявлений грузинских чиновников Саакашвили заявил, что не собирается просить об экстрадиции в Украину. Напротив, он остается в Грузии, чтобы бороться с режимом, пусть и, находясь за решеткой. Украина на фоне этой публичной перепалки тоже не сильно настаивает на его выдаче. Поэтому оснований для конфликта нет. Однако пока совершенно не понятна позиция Госдепа и Евросоюза. И вот с ними у грузинских властей могут возникнуть серьезные проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Олеси Яхно – расчёт Саакашвили по выборам в Грузии оказался полным провалом.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158656624856859
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ