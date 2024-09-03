С какими странами Украина разорвала дипломатические отношения: в списке три страны

24 февраля 2022 Украина впервые в современной истории разорвала дипломатические отношения с Россией. Причиной послужило российское полномасштабное вторжение. В том же году Украина разорвала дипломатические отношения с еще двумя странами.

С какими странами Украина разорвала дипломатические отношения

Министерство иностранных дел ответило на запрос портала "Комментарии" по странам, с которыми Украина разрывала дипломатические отношения.

Как указывает начальник отдела пресс-службы Департамента публичной дипломатии и коммуникаций Георгий Тихий, "24 февраля 2022 года Министерство иностранных дел Украины заявило нотой о расторжении дипломатических отношений со страной-агрессором из-за широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину". Таким образом, Россия стала первой страной с которой Украина разорвала дипломатические отношения.

Следующей страной с которой Украина разорвала дипотношения стала Сирия. Это произошло 30 июня 2022, а причиной стало решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на разрыв дипломатических отношений, Украина сохранила консульские отношения в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

12 августа 2022 Украина разорвала дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой. Причиной этого стало признание КНДР "независимости и суверенитета" российских оккупационных администраций, незаконно образованных на временно оккупированных частях территорий Донецкой и Луганской областей Украины, и другими грубыми нарушениями государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом, Северная Корея стала третьей страной с которой Украина разрывала дипломатические отношения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после начала войны

Также "Комментарии" писали, что Украина отреагировала на решение Мали разорвать дипломатические отношения.