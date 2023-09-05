Румыния продолжает отрицать атаку беспилотников РФ

Президент Румынии Клаус Йоханнис, вслед за министерством обороны страны, опроверг заявления о том, что российские беспилотники сдетонировали на территории республики. Об этом сообщают "Комментарии".

Атака или падение БПЛА РФ в Румынии

"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии, — сказал он, отвечая на вопросы СМИ, которые сейчас подозревают Румынию в сокрытии этого падения и взрыва. — Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

До главы румынского государства министерство обороны Румынии Минобороны Румынии также стали отрицать падение россиских БПЛА или удар по румынской территории со стороны РФ. Как пояснили в МО Румынии, "наступательные средства, использовавшиеся РФ, не создали непосредственной военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Украины фотодоказательств того, что в ночь с 3 на 4 сентября на приграничные территории Румынии упали российские беспилотники или или фрагменты, затем произошла их детонация. Как пояснил украинский министр, румынская стороны крайне осторожно реагирует на эти сообщения, так как в случае признания факт удара или падения российских БПЛА по территории Румынии, стране и блоку НАТО придется решать, какие ответные меры предпринять. Румыния же не хочет быть вовлеченной в непосредственный военный конфликт.

Тем временем, Путин придумал свою версию событий об уничтожении евреев во время Второй мировой в Украине.

В Киев приедет сторонник сдерживания России и Китая.

А французские аналитики подсчитали, сколько в России останется танков к 2024 году.