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Румыния продолжает отрицать атаку беспилотников РФ

Румыния отрицает атаку российских дронов по территории НАТО

сегодня, 19:59
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Румынии Клаус Йоханнис, вслед за министерством обороны страны, опроверг заявления о том, что российские беспилотники сдетонировали на территории республики. Об этом сообщают "Комментарии".

Румыния продолжает отрицать атаку беспилотников РФ

Атака или падение БПЛА РФ в Румынии

"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии, — сказал он, отвечая на вопросы СМИ, которые сейчас подозревают Румынию в сокрытии этого падения и взрыва. — Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию".


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До главы румынского государства министерство обороны Румынии Минобороны Румынии также стали отрицать падение россиских БПЛА или удар по румынской территории со стороны РФ. Как пояснили в МО Румынии, "наступательные средства, использовавшиеся РФ, не создали непосредственной военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии". 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Украины фотодоказательств того, что в ночь с 3 на 4 сентября на приграничные территории Румынии упали российские беспилотники или или фрагменты, затем произошла их детонация. Как пояснил украинский министр, румынская стороны крайне осторожно реагирует на эти сообщения, так как в случае признания факт удара или падения российских БПЛА по территории Румынии, стране и блоку НАТО придется решать, какие ответные меры предпринять. Румыния же не хочет быть вовлеченной в непосредственный военный конфликт.

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