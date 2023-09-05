В Киев приедет сторонник сдерживания России и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев, передают дипломатические источники украинского издания "Зеркало недели". Об этом сообщают "Комментарии".

Энтони Блинкен

К слову, в команде Джо Байдена Энтони Блинкен с 26 января 2021 года занимает пост государственного секретаря США. Но еще до назначения на этот пост он выступал за сдерживание России и Китая. В 2019 году в колонке для The Washington Post он написал: "Признание их традиционных имперских "сфер интересов" будет лишь стимулировать их расширять [эти сферы] и далее, а также будет предательством суверенных наций, которые попадут под их владычество".

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Интересно отметить, что среди предков Блинкена есть выходцы из Украины. Так, Энтони Блинкен родился в еврейской семье в Йонкерсе. Отец Дональд Блинкен — дипломат, посол США в Венгрии. Мать Джудит Блинкен (в девичестве Фрем), менеджер танцевальной труппы Мерса Каннингема. Оба родителя Блинкена были по происхождению венгерскими евреями. Прадед по отцовской линии — еврейский писатель Меер Блинкен (1879—1915). Родился в городе Переяславе Киевской губернии Российской империи, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер.

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