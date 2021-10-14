logo
Русский Українська

BTC/USD

57405.99

ETH/USD

3640.43

LTC/USD

179.59

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Генсек НАТО рассказал, есть ли какие-то подвижки в диалоге с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО рассказал, есть ли какие-то подвижки в диалоге с Россией

Столтенберг считает, что прогресс диалога между Россией и НАТО отсутствует

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимания с Москвой по целому ряду спорных вопросов так найти и не удалось. Страны, входящие в Североатлантический Альянс, не прекращают работу в этом направлении, но пока что желанного результат достичь не удалось. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "Diario de Noticias".

Генсек НАТО рассказал, есть ли какие-то подвижки в диалоге с Россией

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг считает, что в НАТО пытались найти понимание с Россией, инициируя диалог на самом высоком уровне. Состоялись консультации с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года.

Генсек НАТО признал, что, если проанализировать разные этапы взаимоотношений НАТО и России, то сейчас они находятся на очень низком уровне, хоть со стороны НАТО и была проведена огромная работа по укреплению сотрудничества и налаживанию отношений, но желанным результатом эта работа не увенчалась. 

Отметим, Йенс Столтенберг неоднократно публично выступал за налаживание диалога с Россией. Он также призывал страны-члены Альянса сделать все возможное, чтобы избежать новой Холодной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО решили не церемониться, публично назвали Россию врагом №1. Новой конфронтации и санкций теперь избежать не удастся. Кроме того, в пику Кремлю Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать стремление Украины стать полноправным членом НАТО в самой ближайшей перспективе. Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" жали свою оценку таким действиям НАТО.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dn.pt/internacional/o-que-vemos-sao-os-servicos-secretos-russos-a-interferir-nos-nossos-processos-democraticos-14213861.html
Теги:
comments

Обсуждения

Браун

сегодня, 10:16

русские - они же тупой народ и общего языка с ними достичь, вряд ли, возможно. это плебеи, необразованные алкаши. им бы, что украсть, кого убить. с ними нужно вести диалог со стороны силы, эти придурки понимают не слово, а кулак - дашь по морде и тогда с ними можно о чем то говорить. дебилы одним словом.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ