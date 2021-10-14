Генсек НАТО рассказал, есть ли какие-то подвижки в диалоге с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимания с Москвой по целому ряду спорных вопросов так найти и не удалось. Страны, входящие в Североатлантический Альянс, не прекращают работу в этом направлении, но пока что желанного результат достичь не удалось. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "Diario de Noticias".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг считает, что в НАТО пытались найти понимание с Россией, инициируя диалог на самом высоком уровне. Состоялись консультации с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года.

Генсек НАТО признал, что, если проанализировать разные этапы взаимоотношений НАТО и России, то сейчас они находятся на очень низком уровне, хоть со стороны НАТО и была проведена огромная работа по укреплению сотрудничества и налаживанию отношений, но желанным результатом эта работа не увенчалась.

Отметим, Йенс Столтенберг неоднократно публично выступал за налаживание диалога с Россией. Он также призывал страны-члены Альянса сделать все возможное, чтобы избежать новой Холодной войны.

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