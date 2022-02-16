Ротация: Зеленский дал оценку заявлениям об отводе российской армии

Глава нашей страны Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе. Он отметил, что не считает, что РФ начала отводить свои войска от украинских границ. Наши соседи просто производят ротацию. Об этом он сказал, участвуя в спецмарафоне ко Дню единства.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент проанализировал ситуацию на границе с Россией, Белоруссией, а также на контактной линии. Он назвал ситуацию контролируемой, но отметил, что перемен не видит.

"Видим небольшие ротации, но я бы это не назвал отводом. Мы не можем это констатировать", – оценил это Владимир Зеленский.

В частности, подобные ротации представители нашей стороны наблюдали и во время российских учений в прошлом году.

Украинский глава отметил, что не делает предварительных выводов. В частности, не делает он таких выводов о мощной эскалации именно 16 февраля.

"Радеть рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. На сегодняшний день мы видим скопления, констатировать будем, когда это произойдет", — резюмировал президент нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский обратился к украинцам в День единения. Зеленский назвал День единения очень важным для всех украинцев. При этом президент отметил, что в нашей стране проживают люди, отличающиеся как по возрасту, так и по полу. Они живут в разных населенных пунктах, каждый занимается разным видом деятельности, имеет разные таланты, разговаривает на разных языках и ходит в разные церкви. При этом всех, подчеркнул глава государства, этих людей объединяет одно – желание жить в мире одной большой семьей, воспитывать детей, радоваться времени, проведенному с родителями.

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