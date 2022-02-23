Россию предлагают выгнать из ПАСЕ: что известно

Литва не хочет видеть Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишет издание ТСН.

ПАСЕ (фото из открытых источников)

Как стало известно, Сейм Литвы предложил исключить Российскую Федерацию из ПАСЕ в связи с признанием ею "независимости" "ЛДНР". Об этом сообщила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что РФ грубо нарушила Устав Совета Европы и ей не место в организации стран, которые защищают демократию.

"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", — заявила Чмилите-Нильсен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Данилов прокомментировал вероятность атаки российских войск на украинские города. Секретарь СНБО прокомментировал возможность атаки в том числе и на столицу Украины Киев.

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