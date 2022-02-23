logo

BTC/USD

38832.20

ETH/USD

2741.36

LTC/USD

110.56

USD/UAH

30.00

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Россию предлагают выгнать из ПАСЕ: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россию предлагают выгнать из ПАСЕ: что известно

Сейм Литвы предложил исключить Российскую Федерацию из ПАСЕ в связи с признанием ею "независимости" "ЛДНР"

сегодня, 14:24
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Литва не хочет видеть Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишет издание ТСН. 

Россию предлагают выгнать из ПАСЕ: что известно

ПАСЕ (фото из открытых источников)

Как стало известно, Сейм Литвы предложил исключить Российскую Федерацию из ПАСЕ в связи с признанием ею "независимости"  "ЛДНР". Об этом сообщила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. 

Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что РФ грубо нарушила Устав Совета Европы и ей не место в организации стран, которые защищают демократию.

"Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы", — заявила Чмилите-Нильсен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Данилов прокомментировал вероятность атаки российских войск на украинские города. Секретарь СНБО прокомментировал возможность атаки в том числе и на столицу Украины Киев. 

Читайте также о том, готова ли Украина к вводу военного положения: Данилов дал ответ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение. 

Сайт "Комментарии и" писал о том, что предполагает принятый в первом чтении закон об оружии: рассказал автор документа. Закон об оружии в Украине для гражданского населения принят Верховной Радой. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

"Комментарии" сообщали о том, что УЗ изменила расписание движения поезда из-за обстрелов: что известно. В Луганской области изменено движение пригородного поезда из-за обострения ситуации. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/politika/litva-ne-hochet-videt-rossiyu-v-pase-1985050.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!