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Данилов прокомментировал вероятность атаки российских войск на украинские города

Секретарь СНБО прокомментировал возможность атаки в том числе и на столицу Украины Киев

сегодня, 13:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал возможность наступления российских войск на украинские города, в том числе на Киев во время брифинга по результатам заседания СНБО. Об этом сообщает УНИАН.

Данилов прокомментировал вероятность атаки российских войск на украинские города

Алексей Данилов - фото из открытых источников

Алексей Данилов заверил во время брифинга, что в случае атаки российских войск на любой украинский город, ВСУ сразу дадут отпор.

"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенный. Мы сегодня осознаем те риски, которые существуют со стороны РФ. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, какой город может иметь то или иное нападение из РФ", — заявил Данилов.

Данилов также подчеркнул, что власти Украины сделают все возможное, чтобы нападения войск РФ на города не произошло.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР. 22 февраля нардепы Украины голосовали за заявление Верховной Рады Украины о признании Российской Федерацией независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Из присутствовавших 344 народных депутатов осудили признание ЛДНР и поддержали введение санкций против России 336 политиков.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских войск на границе с Харьковщиной. По информации начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, Россия произвела закупку 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.


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Источник: https://www.unian.ua/war/rnbo-pidtrimala-vvedennya-ns-u-vsiy-ukrajini-krim-doneckoji-ta-luganskoji-oblastey-novini-donbasu-11714170.html
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