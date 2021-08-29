Российско-украинский конфликт: ждать ли осенью ухудшения ситуации

Через несколько дня в свои права вступит осень. Впрочем, это не значит, что календарные изменения приведут к большим переменам в международной и внутренней политике Украины. Своим прогнозом касательно российско-украинского конфликта на осень-2021 поделился сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев.



Эксперт рассказал, чего Украине ждать от РФ этой осенью. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалист предположил, как в следующие месяцы будут действовать российские оккупанты и представители украинской власти.

"Россия будет продавливать губительную для нас формулу Штайнмайера, используя международное давление на Украину, в том числе с помощью Франции и Германии, — считает эксперт. — Процесс обмена пленными, работа минских и нормандских форматов будут заблокированы. Открытие КПВВ (и старых, и новых) не прогнозируется".

По мнению Дмитрия Снегирева, условием возобновление диалога станет принятия законов об амнистии, о выборах в ОРДЛО и так далее. Сейчас, отмечает юрист, это уже в завуалированной форме предложено украинским правительством: законопроект о социально-экономическом развитии Луганской и Донецкой областей, проект закона о переходном правосудии.





"Что касается важных для нас событий на международной арене, то следует уже понять, что "Северный поток-2" будет не только достроен, но и запущен. Иллюзий у нас быть не должно, — подчеркивает Снегирев. — В связи с достройкой СП-2 возможна активизация военного противостояния с целью показать нестабильность Украины как страны-транзитера. Так РФ будет добиваться отмены элементом энергетической хартии, ограничивающих прокачку через данный газопровод российского газа лишь 50%".

Эксперт предполагает, что для снятия этих ограничений в Российской Федерации и могут спровоцировать очередной виток эскалации военного противостояния. Причем, говорит Дмитрий Снегирев, как на отдельных участках фронта, так и более полномасштабно.

"Об этом, к примеру, свидетельствует стремительно накопление бронетехники на полигонах в ОРДЛО в последний месяц — более 350 единиц, половина всей, что есть в наличии, — объясняет специалист. — Ну и на всё это накладывается проведение в сентябре выборов в Госдуму РФ, из-за чего активизировался процесс паспортизации жителей оккупированных районов Донетчины и Луганщины".

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