Российско-украинский конфликт: ждать ли осенью ухудшения ситуации

BTC/USD
48431.06
ETH/USD
3202.42
LTC/USD
176.90
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Через несколько дня в свои права вступит
осень. Впрочем, это не значит, что календарные изменения приведут к большим
переменам в международной и внутренней политике Украины. Своим прогнозом касательно
российско-украинского конфликта на осень-2021 поделился сопредседатель
Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий
Снегирев.
Эксперт рассказал, чего Украине ждать от РФ этой осенью. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Специалист предположил, как в следующие месяцы
будут действовать российские оккупанты и представители украинской власти.
По мнению Дмитрия Снегирева, условием возобновление диалога станет принятия законов об амнистии, о выборах в ОРДЛО и так далее. Сейчас, отмечает юрист, это уже в завуалированной форме предложено украинским правительством: законопроект о социально-экономическом развитии Луганской и Донецкой областей, проект закона о переходном правосудии.
Эксперт предполагает, что для снятия этих ограничений в Российской Федерации и могут спровоцировать очередной виток
эскалации военного противостояния. Причем, говорит Дмитрий Снегирев, как на отдельных
участках фронта, так и более полномасштабно.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с чем связано августовское обострение на Донбассе, почему это происходит именно сейчас и чего ожидать дальше. Подробнее — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о военной ситуации у линии разграничения на востоке Украины в воскресенье, 29 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости