Российско-украинский конфликт: что не так с переговорами – и что делать Киеву

Поможет ли Нормандский формат установить мир на украинских территориях, коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В контексте позиции Германии по не поставкам оружия в Украину, блокировании нашего пути в НАТО (началось еще в 2008 году, на Бухарестском саммите), отстаивании "Северного потока-2", присутствие этой страны Нормандском формате кажется более выгодным РФ, чем Украине. Да и к самому формату как к реальному пути выхода из российско-украинского конфликта не путем капитуляции Киева – есть вопросы. "Комментарии" обсудили эту тему, особо актуальную в ракурсе возобновления встреч в Нормандском формате, с экспертами.

Нормандский формат и "минский переговорный процесс" Россия использует исключительно в качестве ширмы для реализации своих агрессивных планов

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверен, что главное для нас – позиция украинской власти, озвученная главой МИД Дмитрием Кулебой накануне Парижской встречи политических советников. А именно: "Украина не позволит никому навязать нам какие-либо уступки".

По мнению эксперта, сейчас как никогда важно, независимо от политических предпочтений, продемонстрировать широкую общественную поддержку такой позиции.

"Надо всем сторонам различных переговоров и консультаций четко дать понять, что это воля украинского народа и никакие предложения, варианты развития событий, идущие в ущерб украинскому суверенитету, нами всеми приняты не будут", – поясняет Андрей Сенченко.

Он акцентирует, что Парижская встреча и предшествующие ей события сопровождались синхронной риторикой российских политиков, представителей власти и пропагандистских войск, активно навязывавших всему миру лживые нарративы Кремля.

"К сожалению, такие, по сути агрессивные, усилия продолжают эффективно влиять на общественное мнение на Западе. По крайней мере, в странах, которым удобно в это верить, – считает эксперт. – Для того, чтобы сузить поле для маневра политиков и лидеров части западных стран, готовых поторговать национальными интересами Украины, нам важно делать не только жесткие "рамочные заявления". Мы должны всему миру доказательно продемонстрировать, что Нормандский формат (НФ) и "минский переговорный процесс" Россия использует исключительно в качестве ширмы для реализации своих агрессивных планов".





"ЛНР" и "ДНР" взяты под политический протекторат российской правящей партии "Единая Россия": в Госдуме готовятся к их признанию

Кремлевский план "А" при подписании "минских соглашений" состоял, по словам Андрея Сенченко, в намерении интегрировать в тело Украины на правах конфедеративных образований созданные ею криминальные анклавы "ЛНР" и "ДНР". При этом напрочь отвергалась сама идея восстановления украинского суверенитета на этих территориях. Они де-факто должны были оставаться под политическим протекторатом РФ.

"Позднее, – продолжает эксперт, – появился план "Б", не отвергающий предыдущий, но позволяющий Кремлю эффективнее маневрировать и шантажировать Украину и весь мир. За ширмой минской говорильни Москва фактически провела операцию по созданию на этих оккупированных территориях всех атрибутов, свойственных "автономиям" в составе РФ. Сегодня эти территории усилиями Кремля и его марионеток фактически стали "самостоятельными республиками" российской государственности по духу и укладу жизни. Они полностью интегрированы в российское общественно-политическое, нормативно-правовое, культурно-историческое, финансово-экономическое, таможенное и военное пространство. С одной лишь разницей, что для российского народа такая жизнь – это, с одной стороны, историческая данность, а с другой – их выбор, а для граждан Украины, живущих на этих территориях, – результат военного насилия".

Андрей Сенченко обращает внимание, что мы привычно обсуждаем события на линии фронта. А что за ней?

"А там ходят рубли, по российским учебникам учат детей, бесчинствуют российские пропагандистские структуры, действует российская репрессивная система, находятся российские войска. Всё украинское на оккупированных территориях планомерно уничтожается. Более того, руководители оккупационных администраций официально на доктринальном уровне заявляют, что будущее "республик" – только с Россией, а Украина, как государство, должно быть уничтожено, и на его территории должно быть создано новое российское государство. Откровенно враждебные Украине образования, именуемые Москвой "ЛНР" и "ДНР", взяты под политический протекторат российской правящей партии "Единая Россия". На сегодня практически очевидной является подготовка к их признанию и открытому взятию под военный протекторат с официальным введением российских войск и техники с выходом на линию соприкосновения", – отмечает Андрей Сенченко.

Это, подчеркивает он, новая геополитическая реальность, которая выходит за рамки "минских соглашений" и очевидно требует осмысления – и властью, и обществом внутри Украины. И, что не менее важно, серьезного разговора с нашими западными, в том числе заокеанскими партнерами.

Эксперт уверен: "минские договоренности" в их разрекламированной "безальтернативности" на долгие восемь лет повисли кандалами на Украине. А Россия до сих пор использует их не только в качестве ширмы для дальнейшей реализации своих агрессивных планов, но и в качестве предохранителя от появления по-настоящему эффективной международной коалиции по принуждению Кремля к миру и безусловному возвращению всех оккупированных территорий Украины.

"К сожалению, до сих пор так и не дана объективная оценка самому факту подписания антиукраинских по своей сути "минских договоренностей". Наверное, ранее это диктовалось нежеланием обострять оценки, связанные с действиями Франции и Германии как участников НФ. Но по прошествии многих лет мы пришли к необходимости говорить неудобную для нормандских собеседников правду, – считает Андрей Сенченко. – Говорить, что наступил час истины, – проявилось бОльшее желание той же Германии торговать с Россией и решать проблему за счет Украины, нежели вместе с Украиной настаивать на восстановлении международного права и общепризнанных границ".





Далеко не проукраинская политика Франции и Германии никак не влияет на прекращение войны на Донбассе



Позиция Парижа также отнюдь не проукраинская, отмечает эксперт. Отличия от Берлина прослеживаются разве что на уровне лексико-грамматических языковых различий – прагматично жесткий немецкий и яркий и образный французский. А суть та же.

"История и наше стремление вернуться к мирной жизни требуют честного ответа на вопрос о том, как мы сами оказались в этой западне "минских договоренностей", освященных Петром Порошенко? Что это было? Глупость? Трусость? Неспособность противостоять давлению и защищать свою страну? Или меркантильные интересы и непубличные договоренности? Не исключаю, на каком-то этапе эти договоренности рассматривались как возможность остановить горячую фазу войны. Но в итоге всё вылилось в некую систему взаимоотношений, которая не позволяет закончить эту войну освобождением наших территорий и полным восстановлением суверенитета", – говорит Андрей Сенченко.

По его мнению, сегодня в НФ, даже в случае смены позиции Германии и Франции на четко проукраинскую, добиться желаемого украинским народом результата невозможно.

"Поэтому нужно, не перечеркивая НФ, переосмыслить ситуацию, выработать новую стратегию Украины по полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности, – отмечает эксперт. – Конечно, выход из ситуации вряд ли находится только в руках сегодняшней украинской власти. Но только мы кровно заинтересованы в нем и можем изменить ход событий. За нами – право украинского народа на мирную жизнь на своей земле. За Россией – агрессия, ложь и тысячи человеческих жертв. Новая стратегия Украины должна стать максимально публичной и аргументированной. Такой, что позволяет с любой трибуны, через любые СМИ, обращаясь за поддержкой к демократическим странам, аргументировано говорить с обществом в каждой из них. Тогда и политиками некуда будет увильнуть…"





Возникают серьезные опасения касательно роли Германии в Нормандском формате и ее позиции относительно РФ



Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан согласен с тем, что Германия явно выпадает из ансамбля стран, которые не словом, а делом поддерживают Украину. В том числе – вооружением.

"Как следствие – Германия я получает всё больше негативных оценок и в середине ЕС, и от США, и в украинском обществе. При том, что ФРГ имеет перед нами исторические обязательства, моральный долг за преступления гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Тогда погибло 8 миллионов украинцев, а Украина понесла убытки приблизительно на полтриллиона долларов США. Да, Германия оказывает нам определенную экономическую поддержку. Но возникают серьезные опасения касательно ее роли в Нормандском формате и ее позиции в контексте урегулирования ситуации с российской вооруженной агрессией", – отмечает генерал.

Тревожит его и то, что вместе с евроскептицизом, в Европе наблюдается и определенная еврокапитуляция. В лице тех же Германии, Австрии, Нидерландов, частично других стран, которые обеспокоены в контексте санкций против РФ тем, что они могут понести убытки из-за проблем в энергетической сфере.

"И всё же, позиции России практически на всех переговорных площадках, как показывает ситуация, слабее, несмотря на ее хотелки и наращивание сил вокруг Украины. И если позиция коллективного Запада будет неизменной, направленной на поддержку нашей страны – конкретно, предметно, особенно в военно-техническом ключе и международных институциях – то Путин не решится на дальнейшую агрессию касательно Украины", – подчеркивает Василий Богдан.

Важно и то, акцентирует он, чтобы военно-политическое руководство Украины сделало детальный анализ всех безопасностных проблем.

"Чтобы произошло перераспределение госбюджета с целью усиления обороноспособности страны. Чтобы в полной мере начался выпуск вооружений, которые мы сами можем производить – и САУ "Богдана", и ракетные комплексы "Нептун", и многое другое, особенно в контексте реализации ракетной программы. Чтобы были грамотно сформированы и соответствующим образом оснащены силы территориальной обороны. Чтобы активизировалась деятельность украинских спецслужб (разведывательных, контрразведывательных) – как в контексте получения достоверной информации о планах нашего врага, так и касательно борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб РФ", – резюмирует генерал.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно поддерживают ли немцы позицию правительства по блокированию поставок оружия Украине.





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