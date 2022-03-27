Российско-украинская война: как меняется картина на втором месяце открытого вторжения

Идут 32-е сутки российского открытого вторжения в Украину. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия сменила тактику ведения войны, сосредоточившись на захвате всего Донбасса и удержании части Херсонщины.

Какие еще перемены видны на фронтах – в том числе информационном и дипломатическом?

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Россия меняет концепцию – как в военном, так и в идеологическом плане

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассуждает так:



"Совершенно ясно, что Путин, начав открытую войну с Украиной, совершил фатальную для него, для России стратегическую ошибку. И ее никакими тактическими победами уже не перебить. Изначально расчет делался на то, чтобы, блокировав крупные города, принудить Украину к смене не только власти, но и, по сути, флага. Но – не на тех напали. ВСУ, силовики при массовой поддержке населения оказывают ожесточенное сопротивление захватчикам. Президент Зеленский не сбежал, как на то рассчитывали в Кремле. Более того – продемонстрировал, брутально говоря, "стальные яйца" – покрепче, чем у иных европейских политиков".

В итоге, отмечает политолог, первоначальный план, о котором пели соловьи российского генштаба и ряд ютуб-блогеров, предвещая блицкриг (и именно на это делал ставку Кремль), пошел прахом.



"Всё затягивается. Именно поэтому Россия меняет концепцию – как в военном, так и в идеологическом плане. Ставка уже делается не на захват Киева или Харькова, а на войну на истощение. Отсюда и удары по базам с горючим, с продовольствием, даже не Западной Украине. В военном смысле агрессор явно пытается сделать два "котла" на Донбассе. Первый – южный. Мариуполь и окрестности, где оккупантам это, к сожалению, почти удалось. Второй – попытка окружить северную часть группировки ООС. Несмотря на то, что россиянам удалось достичь определенных результатов на юге, центр, восток и север их серьезно изматывают. Топтание агрессора под столицей Украины, террористические обстрелы того же Харькова показывают, что военные планы оккупантов претерпевают существенную коррекцию. И меняются порой "на коленке". Путин оказался в цугцванге. Когда каждый последующий шаг лишь ухудшает его положение", – поясняет Андрей Золотарев.

По его словам, происходят существенные коррективы и в идеологическом плане.



"Всё начиналось как "освободительный поход на Украину". Пропагандисты раскручивали месенджи о том, что нас идут "освобождать" от мифических "нацистов". Но оказалось, что украинцы даже в русскоязычных регионах, которые Кремль считал лояльными, не желают жить в уродском "русском мире". Мы видим мужественное поведение херсонцев, мелитопольцев, многих других украинцев во временно оккупированных городах, – акцентирует эксперт. – И пропагандистам приходится изголяться, пытаясь показать, что хоть какая-то часть украинцев поддерживает действия России. На это сейчас направлены постановочные гуманитарные акции, а также увеличение количества сюжетов на эту тему на рос-ТВ. Такая себе попытка отмыться от всего, что оккупанты натворили и продолжают творить. Но тот колоссальный репутационный ущерб, который сама себе нанесла РФ этим вторжением, будет икаться всем россиянам и после смерти Путина – на многие десятилетия".

Накопить достаточно сил для второй волны атаки у агрессора не получается

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий подчеркивает, что после провала блицкрига, РФ вынуждена делать ставку на войну на истощение, на уничтожение гражданской инфраструктуры. Везде, куда может дотянуться.



"А может, к сожалению, достаточно далеко – с помощью тех же ракет. Идет целенаправленное уничтожение оккупантами украинских запасов горючего, продовольствия, медикаментов. Фактически – геноцидная война, – отмечает Александр Палий. – При этом сами по себе российские войска выглядят откровенно слабо, где-то даже трусливо. В прямом столкновении они проигрывают. Потому акценты делают на авианалетах, на ударах издалека. Видны большие проблемы в рядах оккупантов, которые защитники Украины изрядно проредили. Российское руководство пытается решить проблемы с нехваткой личного состава в своих вооруженных силах путем скрытой мобилизации (подтягивание контрактников, контингента российских войск из других стран, из созданных РФ псевдореспублик, привлечение "вагнеровцев", вербовка наемников в той же Сирии). Но пока накопить достаточно сил для второй волны атаки не получается".

Украине же, акцентирует политолог, удалось не только сохранить, но и укрепить армию. Сработала и мобилизация, и массовая запись в территориальную оборону.



"Наращиваются поставки вооружения от наших зарубежных партнеров. Нам начали его поставлять даже страны, которые ранее этого не делали – те же Германия, Швеция. Да, у нас серьезные проблемы с ПВО. И в информационном плане на этом постоянно акцентируют наши политики, дипломаты, военные. И есть определенные сигналы, что нам помогут укрепиться в этой компоненте", – говорит Александр Палий.

По его словам, несмотря на то, что война идет на нашей территории, что мы переживаем постоянные ракетный удары и авианалеты, украинская армия становится сильнее. В том числе благодаря мощной поддержке со стороны цивилизованного мира.



"Ну и мотивация, конечно. Теперь уже – именно потому, что мы воюем на своей земле. Мы защищаем свои дома, свои ценности, свою Родину. А россияне тут – агрессор. И земля буквально горит у агрессора под ногами. С мотивацией у оккупантов – огромные проблемы. Особенно, когда всплывают данные об их истинных потерях (а сейчас это уже более 16 тысяч человек и тысячи уничтоженных танков, самолетов, вертолетов, бронетехники). Играет свою роль и санкционная политика, – уверен эксперт. – Впервые столь массированная, которая уже подломила экономику РФ. А в обозримом будущем откатит ее на десятилетия назад. Идет конфискация, замораживание зарубежных активов страны-агрессора, массовый отказ от ее энергоносителей, тотальный исход из РФ иностранных компаний, расторжение контрактов. Всё это серьезно влияет на способность России продолжать агрессию".

Как сообщал портал, украинские политики убеждены, что западные страны предоставят Украине помощь и введут новые санкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!