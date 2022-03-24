Мероприятие анонсирует новые санкции: что говорят политики

По словам советника президента США Джейка Салливана, США и другие западные страны планируют объявить новые санкции против агрессора, написал народный депутат Михаил Радуцкий.

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Однако, по словам президента Владимира Зеленского, военная помощь от партнеров все еще ограничена. До сих пор не были переданы истребители, противоракетное оружие, танки, противокорабельные средства.

На экономическом фронте концерн Renault все же заявил о том, что приостановит работу завода в России и продаст свою долю в АвтоВАЗе. Швейцарская Nestle заявила, что ограничивает работу в России и будет вести деятельность по принципу "базового права на еду". Есть надежды, что компания полностью покинет рынок России.

"В кремле пытаются сопротивляться миру, но это – агония. Из этого ряда последних конвульсий решение путина продавать газ за рубли. Очередная авантюра, которая приведет лишь к активизации поисков альтернативных источников энергоснабжения в ЕС. Пусть в москве приближают свой конец. Кремлевский Карфаген будет разрушен", — отметил депутат.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин высказался по поводу саммитов в Европе, которые продолжаются 24 марта. По его мнению, западные страны уже не боятся агрессора и будут оказывать Украине новую поддержку.

"Сегодня Запад собрался на три саммита: НАТО, Евросоюза и Большой Семерки в Брюсселе. Эти саммиты — это тоже проявление нашей поддержки. От них будут новые санкции и новое оружие, но главный сигнал: Запад больше не боится Путина. Они поняли: отсидеться не удастся, а Россия это как обезьяна с гранатой, которая всегда будет угрожать цивилизации. Запад не верил в угрозу применения ядерного оружия, не верил в возможное нападение на Польшу, страны Балтии. Запомните сегодняшний день — с него начнется новая стратегия Запада относительно России. Ее условное название — закрыть бензоколонку под названием Россия, а значит радикально уменьшить импорт российских нефти и газа. Причем не за годы, а за месяцы. Мир от этого станет чище — и морально, и экологически. Не все на Западе в восторге от этого, но теперь никто никуда не денется, отсчет пошел ", – отметил политик.

За последние сутки против России выступили еще несколько компаний. Крупные нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu не будут продолжать контакт с агрессором. О выходе с рынка России задумался китайский автопроизводитель Geely, руководство оценивает "перспективы и репутационные риски продолжения деятельности на российском рынке". Французский выставочный холдинг Comexposium отказал российским компаниям по поводу участия в выставке пищевой промышленности и АПК SIAL China. Третья по величине энергетическая компания Германии EnBW планирует сократить российский импорт энергоресурсов.

Пекинская группа, которой принадлежат Volvo и Lotus, уже приостановили деятельность собственного завода в Белоруссии, который экспортировал продукцию в РФ. А Великобритания ввела персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, учредителя "Тинькофф банка" Олега Тынькова, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, РЖД, Алроса, РусГидро, РВК, Совкомфлота. По предварительным подсчетам, против России введено уже около 4400 санкций. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, годовая инфляция в россии достигла отметки в 14,5%. Как сообщал портал, чтобы спасти экономику, украинские власти должны принять важные решения.





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