Российско-украинская война: чего ждать от новых переговоров

Третий тур российско-украинских переговоров намечен на 7 марта. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этой встречи.



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На данный момент можно рассчитывать лишь на решение каких-то гуманитарных вопросов

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких акцентирует, что любые войны, любые конфликты рано или поздно заканчиваются подписание каких-то мирных договоренностей.

"Так было и в Первую мировую, и во Вторую. Так что и конфликт между РФ и Украиной рано или поздно завершится подписанием некого соглашения. Вопрос лишь – какие будут условия этих договоренностей, что там будет прописано. Это и решается сейчас военным путем", – уверен эксперт.

Он подчеркивает, что пока российские войска присутствуют на территории Украины, вряд ли нам следует надеяться на выгодные для себя условия. Так что украинская сторона должна настаивать на, как минимум, выполнении двух предусловий для дальнейших переговоров.

Первое – прекращение вооруженной агрессии. Никаких обстрелов, бомбардировок и так далее.

Второе – убрать военные формирования РФ с территории Украины.

"Но понятно, что россияне не для того сюда войска вводили, чтобы так просто выводить. Они им нужны как рычаг давление на украинскую державу с целью подписания условий, выгодных Кремлю. Так что я сомневаюсь, что стратегически третий раунд переговоров принесет какие-то ощутимые подвижки", – признался Валентин Гладких.

По его мнению, максимум, на что можно рассчитывать на данный момент, – это на решение каких-то гуманитарных вопросов. Коридоры для выведения гражданского населения, поставки гуманитарных грузов в осажденные города, а также в регионы, которые оказались в сложной ситуации из-за российской агрессии. Возможно, безопасностные вопросы, которые касаются функционирования потенциально опасных с техногенной точки зрения объектов.

"Какие-то глобальные подвижки возможны позже, когда у одной из сторон вырисуется явное преимущество. И тут время работает на нас, – уверен эксперт. – Противник измотан, он на чужой земле, где его все ненавидят. Свое дело делают и санкции, растет напряжение внутри России. Так что – держим строй!"

Обе стороны заняли свои непримиримые позиции

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что от завтрашних переговоров ожидать особого нечего.

"Обе стороны заняли свои непримиримые позиции, – поясняет он. – Украинская настаивает на безусловном выводе российских войск, в том числе с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма. А РФ диктует свои условия: признания Крыма российским, ЛДНРия – в границах Донецкой и Луганской областей (фактически – сухопутный коридор в Крым для россиян), внеблоковый статус, разоружение Украины и так далее".

Скорее всего, продолжает эксперт, договориться пока удастся лишь о гуманитарных (зеленых) коридорах для вывоза гражданского населения из зон боевых действий.

"Во втором туре переговоров об этом якобы договорились, – напоминает Дмитрий Снегирев. – Но опыт Мариуполя, Волновахи, Бучи и Ирпеня, откуда вчера пытались эвакуировать мирных граждан, показал, что Россия, как всегда, не придерживается взятых на себя обязательств. Агрессор не прекратил обстрелы в районе гуманитарных коридоров, эвакуация была сорвана. Сегодня – попытка №2".

Учитывая такие действия россиян, шансы на подвижки в переговорах невелики, прогнозирует Дмитрий Снегирев.

"Правда, обращает на себя внимание, что борт, числящейся за руководством РФ, отбыл в сторону США. Якобы, чтобы забрать оттуда объявленных персонами нон-грата дипломатов. Но нельзя исключать, что истинная цель – определенные политические консультации были между РФ и США, – говорит эксперт. – Тем более, что состоялся очередной телефонный разговор Зеленского с Байденом. И президент США в очередной раз заверил нашу страну в дальнейшем оказании помощи – военно-технической, финансовой, дипломатической. Возможно, прямые контакты с американским руководством (если этот полет имел именно такую цель) подтолкнут россиян выходить на переговоры с более конструктивными позициями".

Как сообщал портал, эксперты проанализировали, как себя проявили Украина, Россия и Запад на 11 день войны.



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