Одиннадцатый день российско-украинской войны: как себя проявили Украина, Россия и Запад – и что будет дальше

Мы переживаем 11-ые сутки российского открытого вторжения в Украину. Как оцениваете действия нашей страны и мирового сообщества? Какие последствия еще ожидают Россию?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На стратегическом уровне Путин уже проиграл

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов делится таким мнением:

"Уже очевидно, и на это указывают просочившиеся в Сеть данные россСМИ, документы и показания некоторых пленных, документы погибших российских захватчиков, что враг в это время собирался маршировать по улицам Киева. Так что мы видим явный стратегический просчет агрессора. Российские СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования), ОМОН (отряд мобильный особого назначения), являющиеся частью Росгвардии, "кадыровцы", которые вместе с регулярными частями вооруженных сил РФ вторгались в Украину, были в плену иллюзий. Как их руководство. Они думали, что украинская армия после ракетных ударов разбежится, что вторжение завершится быстрым захватом все территории (ну, или хотя бы Киева). Что украинский народ как народ, который "является частью российского народа" (привет безумным пропагандистам!), с радостью будет встречать "освободителей". Ну, а если где-то будет какое-то сопротивление, там быстренько проведут "денацификацию" (проще говоря – уничтожат всех, кто не рад "русскому миру"). Но нельзя "денацифицировать"-уничтожить всю нацию. А против агрессора, поднялась вся украинская нация, фактический геноцид которой пытается устроить Путин и его армия".

Так что, подчеркивает эксперт, на стратегическом уровне Путин уже проиграл. Проиграл, потому что верил своим иллюзиям и не верил в то, что украинцы – особая нация, а вовсе не часть "русского мира". Отказаться от иллюзий он уже не может. А потому не может признать поражения. И получив отлуп – начал открытый геноцид. Уничтожение мирных граждан бомбами, ракетами, снарядам.

"Путин и дальше будет давить. Он отказывается прекращать верить в тот бред, в который верил всю свою жизнь. Проблема и в том, что он окружил себя людьми, боящимися сказать что-то такое, чего он не хотел бы слышать. Ну, а все медиа, превращенные Кремлем в оружие пропаганды, лишь усилили параноидальные настроения российской нации", – отмечает Валерий Дымов.

По его словам, Вооруженные силы Украины оказали не просто достойное, а сверхдостойное сопротивление. И те аплодисменты, которые мы слышали и слышим по всему миру, когда выступают представители Украины, – это аплодисменты всей нашей нации.



"Даже в тех города моего родного юга, которые оказались временно оккупированными, не встретили захватчиков цветами. Более того – безоружные люди с украинской символикой заставляют отступать российских военных, прячущих лица под масками", – говорит Валерий Дымов.

Он подчеркивает, что на тактическом уровне продолжаются бои.

"К сожалению, ВСУ не успели накопить достаточно ресурса, чтобы держать весь фронт. Иначе наши группировки могли быть окружены. Так что на каких-то позициях пришлось отступить. Но продвижение вперед далось оккупантами с огромными потерями", – акцентирует эксперт.

И, действительно, общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 6 марта, согласно данным Генштаба ВСУ, составили более 11 тысяч человек личного состава и сотни единиц военной техники.

"Запад оказался не готов процедурно, технологически осуществлять ту поддержку, которую высказал аплодисментами в Европарламенте. Я не оправдываю, что они не закрыли небо, не предоставили нам истребители, мощные средства ПВО и ПРО. Что боятся РФ, что НАТО позиционирует как оборонный блок. И что из-за процедурных вопросов всё идет куда медленнее, чем нам бы хотелось. Но я отмечу, что после запуска этих процедуры (санкционных – для РФ, помогающих – для Украины), их уже не остановить. Так что в нас будут вливать миллиарды, а Россия – терять миллиарды из-за санкций и ухода практических всех иностранных компаний с ее рынка. НАТО как блок пока действует не столь быстро, зато отдельные страны Альянса помогают нам по собственной инициативе. Не обо всём можно рассказать. Но помощь мы получаем, а враг потом получает – из этой помощи", – подчеркивает Валерий Дымов.

По его словам, учитывая колоссальную поддержку Украины со стороны общественности стран Европы, США и так далее, политикам приходится реагировать. И когда более 70% граждан еще недавно прохладной к нам Германии заявляют о необходимости помогать Украине как европейской стране – это многое говорит. Как и то, что 74% американцев выступают за то, чтобы США закрыли небо над Украиной, чтобы российские бомбы и ракеты прекратили уничтожать украинские города. Власти обязаны реагировать на это. И, так или иначе, мы будем получать еще больше помощи. Становиться лишь сильнее. Тогда как Россия будет слабеть с каждым днем, уверяет эксперт.

"Сейчас российские власти пытаются адаптироваться к ситуации, в которой оказалась их страна из-за путинского безумия, поддерживаемого самими гражданами РФ. Пока всё идет по инерции, россияне в своем ура-патриотизме не почувствовали, что их сытая-спокойная жизнь кончилась. Что они уже – изгои. И что это – на годы, на десятилетия, – поясняет Валерий Дымов. – Путин боится проводить мобилизацию, которая станет угрозой его режиму. Ведь это привело бы понимание войны в сытые сегодня Москву и Санкт-Петербург, а не в голодные Бурятию и Калмыкию, откуда набирают "пушечное мясо" для отправки в Украину. Но в среднесрочной перспективе РФ ожидают колоссальные последствия от агрессии против Украины. Там однозначно будут запущены процесс развала федерации и тотального обнищания населения. И это – неотвратимо".

РФ будет стараться достичь уступок по линии отказа от Украины от курса на НАТО и, возможно, ЕС

Денис Москалик, координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" делает следующие важнейшие выводы на 11-й день официальной войны:

– блицкриг РФ провалился, так как Украина, её граждане и силовые структуры, проявили себя на высшем уровне, разрушив планы Кремля по быстрой победе в Украине;

– мировое сообщество отреагировало с небывалым до того уровне слаженности и солидарности.

"Как и предполагалось, сражаться на своей земле Украине придется одной. Но при этом западные партнеры уже нанесли чудовищный урон экономике РФ, – поясняет эксперт. – Северный поток-2 похоронен, гражданская авиация РФ умирает, Россию ждет технический дефолт, экономика и рубль идут в пике. Мы видим последствия этого на примере курсов гривны и рубля. Именно рубль идет вниз гораздо быстрее, несмотря на то, что нападение осуществила РФ, а боевые действия идут на территории Украины".

По мнению эксперта, в ходе переговоров Россия будет пытаться продавить Украину, добившись капитуляции и уступок, в обмен на отвод войск и совместные действия по гуманитарной линии.

"РФ будет стараться достичь уступок по линии отказа от Украины от курса на НАТО и, возможно, ЕС, признания российским Крыма, признание в том или ином виде т.н. "Л-ДНР", легитимации оккупации украинских территорий. Она надеется получить промежуточное соглашение чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины, – отмечает Денис Москалик. – Украина, в свою очередь, будет стараться добиться вывода сил противника с занятых после 24 февраля территорий. Это возможно при разгроме сил противника, потому большого прогресса здесь не будет в ближайшее время. Основная содержательная часть будет касаться именно гуманитарной ситуации, обеспечения безопасности гражданских лиц, гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских".

Война, продолжает эксперт, очевидно, рассчитывалась на очень короткий срок. Вместе с десантниками ехала Росгвардия. Россияне намеревались заехать в областные центры, не рассчитывая на городские бои, и начать выполнять полицейские функции.





"Теперь это – война на истощение. Российская авиация и артиллерия просто расстреливают всё, что российская армия не может захватить. Это может быть очень долгая война, если Путин будет хотеть давить до конца любыми силами. А он, очевидно, это хочет, ибо зачем тогда надо было начинать вторжение. В то же время, Путин прячется в бункере уже продолжительное время, опасаясь уже не только коронавируса, но и возможного покушения. И в данный момент переворот со стороны окружения — одна из основных угроз для него. Олигархическая верхушка РФ может попытаться пожертвовать им, чтобы восстановить свое положение на мировой арене и выйти из изоляции, которая грозит РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Вероятность устранения Путина растет по мере того, как санкции бьют по интересам его ближайшего окружения", – акцентирует эксперт.

Комментируя действия Запада, он акцентирует, что тот опасается масштабного конфликта с Россией, который может привести к мировой войне и применению ядерного оружия.

"Попытка закрыть небо над Украиной значит вступление в войну против РФ сил НАТО в воздухе. Поставка ПВО и ПРО грозит, опять же, военным столкновениям, которого страны Запада стараются избежать. Общественное мнение имеет влияние на ситуацию, но всё же новой мировой войны политики Запада будут избегать до последней возможности, – прогнозирует Денис Москалик. – Для НАТО эта война означает рост роли США как гаранта безопасности, усиление их войск в Европе, усиление контингентов НАТО на восточном фланге Альянса".

Эксперт обращает внимание на недавнюю инициативу премьер-министра Великобритании Борис Джонсона, который представил план того, чтобы российское вторжение в Украину не достигло цели.





"Джонсон сегодня – это биограф и фанат Черчилля, который дождался собственного Гитлера. Соответственно, для него нынешний кризис является возможностью повысить собственный авторитет и влияние на международной арене. Это означает укрепление Британии как силы противостоящей и России цементирующей Альянс демократий. В новой реальности роль стран имеющих мощные вооруженные силы и способных помогать малым странам значительно вырастет, на них ляжет ответственность доноров безопасности, – поясняет Денис Москалик. – И Штаты должны будут опереться на ближайших союзников в Европе. Так что тут роль Британии, как давнего друга Америки, будет расти. Британия снова выходит на первый план как мировая сила, которая будет служить опорой для союзников и более слабых стран. Недостаток же плана Джонсона – там мало внимания уделено именно военной помощи Украине. И, конечно, необходимо отдельно оказать нм мощную экономическую поддержку, чтобы страна могла успешно сражаться против оккупантов".

Как сообщал портал, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым лидерам с призывом предоставить новые гарантии того, что "ужасное" вторжение России в Украину не достигнет цели. Джонсон выложил план из шести пунктов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предложения Джонсона, а также высказали мнения о том, что еще могло бы сделать Запад для скорейшего прекращения российской агрессии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!