Российский дипломат переселился из посольства в бытовку

В ответ на решение австралийских властей о расторжении договора аренды земельного участка, на котором россияне планировали построить свое посольство, российский дипломат занял строительный вагончик. Он расположен на этом участке, выселить россиянина пока не могут, так как он обладает дипломатическим статусом, гарантирующем его неприкосновенность. Об этом сообщают "Комментарии".

Новое жилье российского дипломата

Разрешение на аренду Россией участка для строительства нового здания посольства в Канберре было упразднено парламентом 15 июня.

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Как заявил тогда премьер-министр Энтони Албаниз, решение было вынесено "в пользу национальной безопасности Австралии". По его словам, до этого правительство получило четкие рекомендации по безопасности относительно рисков, которые будет представлять российское присутствие в непосредственной близости (менее чем в полукилометре) от здания парламента в Канберре. При этом власти Австралии подчеркнули, что речь идет не о запрете на присутствие российского дипломатического представительства в Канберре, а только о строительстве посольства рядом с парламентом страны.

Договор аренды с Россией был заключен в 2008 году на 99 лет, однако за это время российская сторона так и не приступила к строительным работам, передает The Australian. Поэтому Национальное управление капитального строительства издало распоряжение об освобождении участка. Суд признал это решение незаконным, после чего в спор вмешалось правительство.

23 июня посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд с иском о сохранении договора на аренду нового участка земли в Канберре. Однако за несколько дней до этого российский дипломат, по сути, поселился на территории участка – он поставил на захваченном участке вагончик для рабочих, в котором проживает уже несколько дней. Полиция Австралии заявила, что не может его выселить, поскольку у него дипломатический иммунитет, но ведет слежку за мужчиной.

В свою очередь глава правительства Австралии отметил, что присутствие российского дипломата на участке "не представляет угрозу национальной безопасности", особенно в условиях австралийской зимы, когда на улице холодно (Австралия находится в южном полушарии и сейчас там зима).

Тем временем, в Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы.

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