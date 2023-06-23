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Президент Польши сравнил Россию с диким зверем-людоедом, Медведев пригрозил ему казнью

Президент Польши сравнил Россию с агрессивным зверем, который пожирает своих соседей, как людоед

сегодня, 16:37
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить Россию как можно быстрее. При этом он сравнил Россию с агрессивным диким зверем, который попробовал человеческого мяса и теперь не может остановиться. Глава Польши отметил, что в таких случаях зверя убивают. Ему угрозами и грязной бранью ответил экс-президент РФ, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщают "Комментарии".

Президент Польши сравнил Россию с диким зверем-людоедом, Медведев пригрозил ему казнью

Анджей Дуда

Дуда сравнил Россию с "диким зверем, который пожирает человека".


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"Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать, — отметил он. — Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией".

Польский президент подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

"Возможно, Запад этого не понимает, но мы это прекрасно знаем. Это обязательное условие успешного и справедливого завершения этой войны. Каким оно должно быть? По меньшей мере таким, чтобы восстановить верховенство международного права. Международное право будет восстановлено тогда, когда Россия будет вытеснена со всех оккупированных земель Украины", – отметил он.

Медведев в ответ обозвал Дуду "мразью", заявив в своем телеграмм-канале:

"И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое го*но жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", — заявил Медведев, которого в дипломатических кругах уже окрестили "клоуном", а некоторые СМИ подозревают его в злоупотреблении алкоголем.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:03

Імітує поведінку іншої країни, країни bag яка ніколи не погодиться з існуванням поруч Московії. Для країни bag саме своє існування буде нестерпним якщо вона не знищить Московію. Тут або знищити Московію або, грець з ним, загинути самим. Навіщо і жити взагалі, коли Московія залишиться існувати.


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