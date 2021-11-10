"Российская территория": как в Украине отреагировали на заявление Беларуси о Крыме

Отечественный МИД предупреждает чиновников соседней белорусской республики, чтобы признавать национальный Крымский полуостров территорией России. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, пишет "УНИАН".

МИД Украины отреагировало на заявления белорусской стороны (фото из открытых источников)

По его словам, в ведомстве услышали высказывания руководителя дипломатического ведомства соседней страны. Мы придерживаемся мнения, что официальная позиция Белоруссии не изменилась и она поддерживает суверенитет и территорию Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Белорусские власти хотят изменить подход страны к признанию временно оккупированного Крыма частью РФ. Но этот шаг приведет к непредсказуемым последствиям для добрососедских отношений наших двух стран. Мы верим, что в Минске осознают это ошибочное решение и в дальнейшем не будут допускать шаги, которые идут вопреки существующим нормам международного права, — резюмировал Николенко.

По информации российского медиа "РИА Новости" , глава белорусского МИД Владимир Макей назвал Крымский полуостров российским.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на польско-белорусской границе горячее : в Польше вспомнили "зеленых человечков" в Крыму. Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются прорвать белорусско-польскую границу, пошли в воскресенье атакой на польских военнослужащих. Ранее Варшава сообщила, что обеспокоена ситуацией, которая уже несколько месяцев наблюдается на польско-белорусской границе. Поэтому было принято решение о помощи пограничникам направить около 10 тысяч польских военнослужащих, которые также несут службу на границе.

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