logo

BTC/USD

66863.18

ETH/USD

4708.00

LTC/USD

280.07

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Российская территория": как в Украине отреагировали на заявление Беларуси о Крыме
commentss НОВОСТИ Все новости

"Российская территория": как в Украине отреагировали на заявление Беларуси о Крыме

В МИД Украины надеются, что белорусское государство продолжает поддерживать территориальную целостность нашей страны

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Отечественный МИД предупреждает чиновников соседней белорусской республики, чтобы признавать национальный Крымский полуостров территорией России. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, пишет "УНИАН".

"Российская территория": как в Украине отреагировали на заявление Беларуси о Крыме

МИД Украины отреагировало на заявления белорусской стороны (фото из открытых источников)

По его словам, в ведомстве услышали высказывания руководителя дипломатического ведомства соседней страны. Мы придерживаемся мнения, что официальная позиция Белоруссии не изменилась и она поддерживает суверенитет и территорию Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Белорусские власти хотят изменить подход страны к признанию временно оккупированного Крыма частью РФ. Но этот шаг приведет к непредсказуемым последствиям для добрососедских отношений наших двух стран. Мы верим, что в Минске осознают это ошибочное решение и в дальнейшем не будут допускать шаги, которые идут вопреки существующим нормам международного права, — резюмировал Николенко.

По информации российского медиа "РИА Новости" , глава белорусского МИД Владимир Макей назвал Крымский полуостров российским.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на польско-белорусской границе горячее : в Польше вспомнили "зеленых человечков" в Крыму. Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются прорвать белорусско-польскую границу, пошли в воскресенье атакой на польских военнослужащих. Ранее Варшава сообщила, что обеспокоена ситуацией, которая уже несколько месяцев наблюдается на польско-белорусской границе. Поэтому было принято решение о помощи пограничникам направить около 10 тысяч польских военнослужащих, которые также несут службу на границе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/politics/bilorus-nazvala-krim-rosiyskoyu-teritoriyeyu-z-yavilasya-reakciya-ukrajini-novini-ukrajina-11605492.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!