Кулеба: если месяц назад были в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре

В плане безопасности 2020-й год для Украины был намного успешнее, не было таких угроз, которые возникли в 2021-м году из-за нарастающей российской угрозы. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Что касается уровня грозы за последний месяц, то, по мнению Дмитрия Кулебы, он в разы вырос, но красная черта еще не перейдена. Для большего понимания дипломат привел пример термометра, на котором есть красная черта в 37 градусов. Так вот за декабрь Украина очень сильно приблизилась к этой отметке, но еще ее не пересекла. Потому дипломатический корпус активно работает в связке с международными партнерами, чтобы российская военная угроза не начала стремительно расти.

Глава МИД уточнил, что действительно риск военной угрозы со стороны страны-агрессора никуда не исчез. Но никуда не исчезли и механизмы дипломатического влияния на Россию. В этом направлении официальный Киев и Запада активно работают.

"Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре", – отметил Кулеба.

Он добавил, риск российского вторжения действительно не удалось убрать, но благодаря дипломатам удается сдерживать градус напряженности, который возник на востоке страны. Угроза не увеличивается.

По словам Дмитрия Кулебы, шантаж Путина, который тот использует, применяя военную силу, заключается не в том, чтобы начать вести активные переговоры, на равных говорить с мировыми лидерами, а в том, чтобы из этих разговоров выжать максимум для себя.

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