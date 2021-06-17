Россия заявляет, что международная поддержка Украины уменьшилась

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Корольова Аліна
В России активно распространяют информацию о том, что международная поддержка Украины в вопросе аннексированного Крыму снижается. Европарламент признает такие упреки РФ попыткой дезинформировать мировую общественность. Как заявила депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене, это — полная ложь. Об этом информирует Guildhall.
Раса Юкнявичене. Фото: delfi.lt
Раса Юкнявичене отметила, что международная поддержка возвращения Крыма в Украину наоборот выросла, если сравнивать с 2014 годом.
Депутат отметила, что кремлевский режим продолжает свою агрессивную информационную войну и пытается деморализовать общество. Она считает, что такие действия со стороны Кремля нацелены на то, чтобы сбить с толку украинцев и исказить их понимание относительно неизменной позиции Запада в поддержке Украины.
Раса Юкнявичене назвала ложью российские кампании по дезинформации.
Также госпожа Раса напомнила, что когда была аннексирована Литва 50 лет, то в свое время международная поддержка очень помогла решить проблему. Она отметила, что наступит день, когда вопрос возвращения Крыма к Украине тоже будет решен.
Напомним, накануне американо-российского саммита народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя встречу лидеров государств, рассказал "Комментарии", что, по его мнению, после саммита президент РФ "не заберется из Донбасса и Крыма" .
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