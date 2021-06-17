Россия заявляет, что международная поддержка Украины уменьшилась

В России активно распространяют информацию о том, что международная поддержка Украины в вопросе аннексированного Крыму снижается. Европарламент признает такие упреки РФ попыткой дезинформировать мировую общественность. Как заявила депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене, это — полная ложь. Об этом информирует Guildhall.

Раса Юкнявичене. Фото: delfi.lt

Раса Юкнявичене отметила, что международная поддержка возвращения Крыма в Украину наоборот выросла, если сравнивать с 2014 годом.

Депутат отметила, что кремлевский режим продолжает свою агрессивную информационную войну и пытается деморализовать общество. Она считает, что такие действия со стороны Кремля нацелены на то, чтобы сбить с толку украинцев и исказить их понимание относительно неизменной позиции Запада в поддержке Украины.

Раса Юкнявичене назвала ложью российские кампании по дезинформации.

"...Поддержка деоккупации украинского полуострова, наоборот, выросла, возросло понимание Запада того, кто такой Путин и что такое его режим. Безусловно, присутствие в медиа не может быть аналогичным с тем, которое было в момент оккупации в 2014 году, это логично, но никак не логично, что это означает снижение поддержки", — сказала она.

Также госпожа Раса напомнила, что когда была аннексирована Литва 50 лет, то в свое время международная поддержка очень помогла решить проблему. Она отметила, что наступит день, когда вопрос возвращения Крыма к Украине тоже будет решен.

Напомним, накануне американо-российского саммита народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя встречу лидеров государств, рассказал "Комментарии", что, по его мнению, после саммита президент РФ "не заберется из Донбасса и Крыма" .

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