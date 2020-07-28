Россия возмущена ЛГБТ-флагами, которые три страны вывесили на посольствах в Москве

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в коллегиальные ведомства США, Канады и Великобритании, которые установили на своих дипломатических посольствах в Москве радужные флаги, символизирующие толерантное отношение к сексуальным меньшинствам и ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает агентство РИА-Новости, ссылаясь на депутата Госдумы РФ Василия Пискарева.

Так, по словам депутата, в нотах указано, что действия посольств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических отношениях и национального законодательства Российской Федерации".

Отмечается, что в конце июня посольство США в России развесило флаг ЛГБТ на здании в Москве, что было приурочено к Дню радужного флага - 25 июня 1978 года он был впервые использован во время гей-прайда в Сан-Франциско. Акцию почти в то же время подхватили и дипломаты из московских посольств Канады и Великобритании.

В России это назвали внешней провокацией и "агрессивной ЛГБТ-пропагандой", а иностранных послов предложили оштрафовать.

Не остался в стороне от инцидента и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который отметил, что из окон Кремля флагов не видно, но российское руководство обязательно примет меры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" также инициировали законопроект, предусматривающий более жесткое наказание за пропаганду гомосексуализма.





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