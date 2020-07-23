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Главная Новости Политика Скандалы В Украине могут ввести жесткую ответственность за ЛГБТ-пропаганду
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В Украине могут ввести жесткую ответственность за ЛГБТ-пропаганду

Закононопроект против пропаганды гомосексуализма может привести к отмене безвиза с ЕС

сегодня, 21:40
Автор:

Екатерина Белоброва
В Украине могут ввести жесткую ответственность за ЛГБТ-пропаганду

Депутаты Георгий Мазураш и Елена Лис из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект о дополнении Административного кодекса статьи о "Пропаганде гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека". Об этом сообщает издание ВВС в Украине.

За простой "пропаганду" авторы предлагают наказывать штрафом в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан для частных лиц (17тыс грн) и трех тысяч минимумов  для юридических лиц (51 тыс. грн).

За пропаганду, которая "выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным биологической, их ориентации и поведения", предлагают наказывать штрафами в 85 тыс гривен. За пропаганду должностным лицом или содействие пропаганде предлагают штрафовать на 136 тысяч гривен.

Отметим, что данная статья может в буквальном смысле отменить режим безвиза со странами Евросоюза, поскольку одним из основополагающих условий к нему - это исключение дискриминации при приеме на работу по принципу гендерной и сексуальной ориентации.

Что касается самого закона, то нардепы не указали, что именно они подразумевают под пропагандой, значит, ею может считаться любое комплиментарное выражение в адрес ЛГБТ-сообщества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине может быть запрещена политическая партия Анатолия Шария.


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