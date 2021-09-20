Россия в любое время может перейти в наступление на юге Украины, - Наев

По словам командующего Объединенных сил ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Наева, Россия способна в любое удобное для нее время перейти в наступление на юге нашего государства. По состоянию на сегодня, по его утверждению, признаки наступления отсутствуют. Об этом Наев рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Сергей Наев - фото из открытых источников

Генерал-лейтенант отметил, что военные угрозы в южной части Украины с каждым годом увеличиваются:

"Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова (Крыма, — ред.) и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере", — отметил он.

Наев уверен, что опыт 2014-го года гласит о том, что Российская Федерация способна развернуть реальные боевые действия на юге нашего государства в любое время, которое будет удобно российскому руководству.

При этом генерал добавил, что указанный вопрос может актуализироваться в связи с саммитом "Крымской платформы", который был проведен в Украине 23 августа.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский не исключает вероятность полномасштабных военных действий с Российской Федерацией. Однако, по словам государственного главы, это может стать наибольшей ошибкой страны-агрессора.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что эксперты сделали выводы по озвученным на данный момент итогам выборов в Госдуму РФ, где с большим отрывом лидирует провластная "Единая Россия", рассказав, что должны понять для себя россияне, украинцы и коллективный Запад.

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