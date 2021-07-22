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Россия спутала ЕСПЧ с шоу на росТВ - глава Минюста об иске РФ против Украины

С юридической точки зрения, уверен Малюська, Россию ждет поражение

сегодня, 16:49
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что Россия спутала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с шоу на российском телевидении. В ведомство российские власти обратились с иском против Украины. Об этом глава Минюста написал на странице в Facebook. 

Россия спутала ЕСПЧ с шоу на росТВ - глава Минюста об иске РФ против Украины

Денис Малюська - фото из открытых источников

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды", — написал Малюська. 

При этом министр подчеркнул, что "совсем бессмысленным" такой поступок Москвы назвать нельзя, поскольку теперь у РФ "появится дополнительная медиа-площадка для "промывания" мозгов и медиа-повод". Однако, с юридической точки зрения, уверен Малюська, Россию ждет поражение. 

Россия спутала ЕСПЧ с шоу на росТВ - глава Минюста об иске РФ против Украины - фото 2

Напомним, что международное общество стоит на ушах: российские власти обратились к Европейскому суду по правам человека с иском против Украины. По их мнению, наша страна нарушает Европейскую конвенцию, которая прописывает права человека. 

Судя по количеству тем, собранных в одном иске, россияне очень долго и основательно готовили это обращение. Интересно, что Украине припомнили даже гибель мирных людей на Майдане во время Революции Достоинства, при этом беглый президент Виктор Янукович, который выехал после этих событий из страны, до сих пор находится в России.

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверен, что подобные потуги россиян носят пропагандистский характер. А аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко предполагает, что мы видим реакции России в отношении судебных процессов в ЕСПЧ против самой РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477121689335215&id=100011121947008
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