РФ подала иск в ЕСПЧ против Украины: к чему готовиться нашему государству

Россия впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). О чем говорит такой шаг Москвы? Какие могут быть последствия? Чем должна ответить Украина? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

РФ подала иск в ЕСПЧ против Украины - фото из открытых источников

На государственном уровне — глухое безразличие

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверен, что подобные потуги россиян носят пропагандистский характер.

"Украина должна не обороняться без конца, а перехватывать инициативу и наступать на всех фронтах, включая юридический. И мы, в отличие от РФ, имеем на это право, поскольку это Россия напала на нас, а не наоборот", — подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что есть соответствующие украинские иски в ЕСПЧ — по вооруженному захвату Крыма, по ОРДЛО. Есть Международный суд ООН, Морской трибунал, где также рассматриваются иски Украины к государству-агрессору.

"Но это — лишь фрагменты. В Украине, как минимум 2 млн пострадавших граждан: семьи погибших, покалеченных, раненых военных и гражданских; военнослужащие, побывавшие в плену; гражданские лица, незаконно лишенные свободы, подвергшиеся пыткам на оккупированных территориях; вынужденные переселенцы; граждане, утратившие личное имущество в зоне военных действий, на оккупированных территориях. Это всё – тяжело пострадавшие. Но, в принципе, каждый украинский гражданин так или иначе (морально – несомненно) пострадал от российской агрессии, – отмечает Андрей Сенченко. – А есть еще пострадавший от российской агрессии украинский бизнес, который (особенно мелкий и средний) фактически брошен на произвол судьбы. Есть огромные потери государства. Оккупантами эксплуатируются наши недра, природные ресурсы, инфраструктура. Разрушаются наши объекты – промышленные, культурные, исторические. Есть масштабный экологический ущерб".

Несмотря на такое количество пластов пострадавших, системной войны на юридическом фронте против государства-агрессора нет, подчеркивает эксперт.

"Сегодня ни одно из ведомств не выполняет функции штаба, координирующего наступление на этом фронте. В итоге на 8-й год войны на государственном уровне у жертв российской агрессии нет поддержки. Кроме нашего движения "Сила права" системно никто не помогает гражданам судиться против России. Мы сформировали судебную практику, есть более 1 тысячи позитивных решений, зафиксировавших десятки тысяч доказательств российских преступлений на нашей земле, есть арестованные нами российские активы, но общественной структуре самой не по силам поднять такой пласт как 2 млн исков в суд. Нужно включаться государству, за которое мы выполнили огромную часть работы", — уверен Андрей Сенченко.

Он с сожалением отмечает, что на государственном уровне — глухое безразличие.

"Мы, вынужденные переселенцы, за свой счет помогаем другим пострадавшим судиться против РФ. А нам в том же Луцке предлагают арендовать помещение для этой работы по коммерческим ценам. А в Хмельницком налоговая служба присылает мне как руководителю "Силы права" возмутительно хамское письмо с предложением ликвидировать там наш филиал, который (неприбыльная организация!) "не платит налоги". В этом вопросе мы видим абсолютное безразличие чиновников и отсутствие политической воли вместо полноценной системы — межведомственного штаба, ответственного за юридическое наступление на российского агрессора в интересах пострадавших украинских граждан, бизнеса и государства", — акцентирует Андрей Сенченко.

По его мнению, этот вопрос необходимо рассмотреть на уровне СНБО. Принять соответствующее политическое решение, назначить ответственного, сформировать штаб. И чтобы общественность, украинские граждане, регулярно информировались о том, как идет работа в этом направлении. Иначе наша страна будет бесконечно опаздывать и отбиваться, постоянно обсуждая агрессивные инициативы Кремля.

Россия пытается использовать ЕСПЧ в своих целях

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко предполагает, что мы видим реакции России в отношении судебных процессов в ЕСПЧ против самой РФ.

"Сегодня в ЕСПЧ рассматривается 5 межгосударственных исков Украины против РФ. Они касаются нарушений прав человека со стороны РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и были представлены в период с 2014 до 2018 годы. Кроме того, в ЕСПЧ поступает значительная часть исков граждан против РФ касательно притеснений и нарушений их прав на временно оккупированных территориях", — поясняет Юлия Тищенко.

Поэтому, отмечает она, неудивительны такие контрмеры со стороны РФ.

"Россия пытается использовать ЕСПЧ в своих целях, — уверена аналитик. — Рассмотрение таких дел длится годами, и суду еще нужно принять решение, насколько российский запрос вообще в его компетенции. Сама же РФ особо не считается с решениями ЕСПЧ. В частности, согласно российскому законодательству, их выполнение не является обязательным. Это касалось значительного количества дел, индивидуальных исков. Поэтому мы видим в исполнении россиян политический цинизм и юридическую казуистику. В любом случае не стоит ожидать быстрых решений".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Германия может ввести дополнительные санкции против России в отношении Украины.





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