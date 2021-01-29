Украина вводит новые санкции против России: кто получит выгоду

Украина ввела новые санкции против России из-за Крыма. 13 российских авиакомпаний будут подвергнуты санкциям с полным прекращением транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украиной сроком на три года. Причина – рейсы в оккупированный Крым. Насколько это необходимое решение? Почему принято лишь сейчас? Какие вообще санкции есть с двух сторон – и мы от них выигрываем или проигрываем? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Санкции против России. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Стратегия по возвращению Крыма

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что новые санкции, которые должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), ложатся в канву политики Украины в отношении крымской тематики.

"Украина не может поступать иначе, – отмечает эксперт. – 23 августа, накануне 30-летия Независимости, власти анонсировали широкомасштабный форум Крымской платформы, в рамках которой вместе с мировыми лидерами надеются скоординировать дополнительные усилия для возвращения Крыма. Введение новых санкций – логично. Иначе у наших международных партнеров может возникнуть резонный вопрос: почему мы требуем от них помощи в возвращении Крыма, в том числе путем усиления санкций, при этом сами (несмотря на наличие соответствующего закона) игнорируем полеты российских (и не только) авиакомпаний на территорию Крыма".

Безусловно, это решение будет раскритиковано со стороны РФ, откуда уже летят соответствующие реляции. Но иначе и быть не могло, считает Михаил Дяденко.

"Неправильно рассуждать "выигрываем мы или проигрываем от введения санкций, – считает эксперт. – Нужно понимать, что это часть стратегии, которая ложится в общую стратегию по возвращению Крыма".

Санкции с выгодой для олигархов

Политолог Андрей Мишин считает, что новые санкции против российских авиакомпаний действуют в интересах предприятия украинского олигарха Игоря Коломойского: МАУ – монополиста в сфере авиаперевозок.

"Санкции символичны и практического смысла не имеют, – поясняет политолог. – Все 13 авиакомпаний специализируются на внутрироссийских полетах, а крупные международные авиакомпании России успешно защищены формулой "совместные рейсы". Лоббистский и коррупционный характер украинских санкций против РФ вполне очевиден".

Андрей Мишин напоминает, что в январе 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, правительство РФ ввело продовольственное эмбарго против ЕС и Украины, в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года.

"Под запрет подпал ввоз украинского мяса, колбас, овощей, фруктов, молочной продукции, – перечисляет эксперт. – В ответ Украина приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров из России" (вступило в силу в январе 2016 года). В санкционный список, в частности, попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, и (обратите внимание!) оборудование для железной дороги. "Укрзализныцю" возглавлял тогда Войцех Бальчун, коррупционер преследуемый сегодня в Польше".

По словам политолога, российские контрсанкции также удивляют своей направленностью против бизнеса политических оппонентов кума Путина – Мураева, Вилкула и пр., в политике эксплуатирующих тему защиты прав русскоязычного населения, а также – части лояльных и компромиссных к РФ "Слуг народа".

"Новые санкции свидетельствуют еще и о провале "мирного плана" Зеленского по отношению к Кремлю, – уверен Андрей Мишин. – Инициатива перешла к "выездному" или "походному" Офису президента в виде украинской части ТКГ. Ее глава, Леонид Кравчук, заявляет, что "санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору". С точки зрения ведения переговоров — это тупик".

Эксперт подчеркивает, что санкции эффективны в течение короткого времени.

"Особенно, когда санкции вводит страна с меньшей экономикой по отношению к стране с большей, – подчеркивает Андрей Мишин. – В нашем случае, как в анекдоте: "Мальчик с пальчик сдал кровь и умер"… Между тем, экономическая, технологическая и социальная (вакцинирование) зависимость Украины от Китая как военно-стратегического партнера России критически возрастает. А значит гибридная война с Россией, с санкциями или без, уже в краткосрочной перспективе может быть проиграна. Хотелось бы узнать мнение СНБО по данному вопросу".

Напомним, Европейский союз заявил, что пока не планирует вводить санкции в отношении Кремля из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и репрессий в отношении протестующих, но такой сценарий исключать нельзя.

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