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Россия пристыдила Германию, напомнив о ее «нацистском долге» перед россиянами

Посол России в ФРГ напомнил Берлину об их моральной и исторической ответственности перед РФ

сегодня, 14:35
Автор:

Афанасьева Анна
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Сергей Нечаев назвал красной линией для Берлина снабжение Киева летальным оружием. Об этом посол РФ в Федеративной Республике Германия (ФРГ) заявил в интервью газете "Известия".

Россия пристыдила Германию, напомнив о ее «нацистском долге» перед россиянами

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что такая военная помощь летальным оружием свидетельствует о пересечении ФРГ Рубикона, который лишь усугубляет ее соучастие в конфликте и увеличивает количество жертв. По мнению Нечаева, Германия не имела права "с учетом моральной и исторической ответственности" перед российским народом "за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны" пересекать эту "красную линию", однако сделала это, из-за давления "англосаксонских союзников по НАТО".

Посол России акцентировал на том, что риторика Германии по-прежнему агрессивна по отношению к РФ и "строится на обвинениях Москвы во всех смертных грехах", а также обвинил ФРГ в разрушении "уникальных" отношений между этими странами, которые долгие годы выстраивались на фундаменте примирения германского и русского народов после Второй Мировой войны.

Также Сергей Нечаев пожаловался на то, что в Берлине звучат "отдельные взывающие к разуму голоса" и что в России их слышат, однако "погоды они не делают", поскольку Германия и дальше остается одной из стран-инициаторов санкций для РФ.

Напомним, что недавно "Комментарии" писали о том, что Германия готова к полному отказу от российского газа. Для этого ФРГ установила для импорта сжиженного газа терминалы на северном побережье своей страны, а также увеличивает производственные мощности собственных угольных электростанций. Такие пути разрешения энергетического кризиса канцлера Германии поддержала Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ.



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Источник: https://iz.ru/1393694/mariia-vasileva/berlin-ostaetsia-odnim-iz-initciatorov-sanktcionnogo-davleniia-na-nashu-stranu
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