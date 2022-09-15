Россия пристыдила Германию, напомнив о ее «нацистском долге» перед россиянами

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Афанасьева Анна
Сергей Нечаев назвал красной
линией для Берлина снабжение Киева летальным оружием. Об этом посол РФ в
Федеративной Республике Германия (ФРГ) заявил в интервью газете "Известия".
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что такая военная
помощь летальным оружием свидетельствует о пересечении ФРГ Рубикона, который
лишь усугубляет ее соучастие в конфликте и увеличивает количество жертв. По
мнению Нечаева, Германия не имела права "с учетом моральной и исторической
ответственности" перед российским народом "за преступления нацизма в годы
Великой Отечественной войны" пересекать эту "красную линию", однако сделала
это, из-за давления "англосаксонских союзников по НАТО".
Посол России акцентировал на том,
что риторика Германии по-прежнему агрессивна по отношению к РФ и "строится на
обвинениях Москвы во всех смертных грехах", а также обвинил ФРГ в разрушении
"уникальных" отношений между этими странами, которые долгие годы выстраивались
на фундаменте примирения германского и русского народов после Второй Мировой
войны.
Также Сергей Нечаев пожаловался
на то, что в Берлине звучат "отдельные взывающие к разуму голоса" и что в
России их слышат, однако "погоды они не делают", поскольку Германия и дальше
остается одной из стран-инициаторов санкций для РФ.
Напомним, что недавно "Комментарии"
писали о том, что Германия готова к полному отказу от российского газа. Для
этого ФРГ установила для импорта сжиженного газа терминалы на северном
побережье своей страны, а также увеличивает производственные мощности
собственных угольных электростанций. Такие пути разрешения энергетического
кризиса канцлера Германии поддержала Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ.
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