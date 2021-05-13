Россия поглощает Донбасс: о чем и почему заговорили в ЕС

Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам. В чем выражается поглощение? Почему это стало возможным? Почему его заметили лишь сейчас? Как этому противостоять? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Российское гражданство. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Повторение абхазского сценария"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк и юрист Дмитрий Снегирев недоумевает, почему угроза массовой паспортизации, которую РФ проводит на Донбассе, вызвала обеспокоенность у представителей ОБСЕ и стран ЕС лишь сейчас.

"В планах РФ — выдать жителям ОРДЛО 1 млн российских паспортов. То есть, сделать гражданами Российской Федерации около трети населения временно оккупированных территорий. Подготовив почву к тому, что представительские органы власти в ОРДЛО на момент возможного возвращения в Украину были представлены гражданами РФ. А это – очередной конфликт. Прекрасно понимая, что официальный Киев вряд ли согласиться на возвращение ОРДЛО с таким количеством российских граждан, Кремль играет в долгую. Ведь если Украина не захочет принимать обратно ОРДЛО после выполнения "Минска", Россия сможет добиться снятия части санкций", — поясняет Дмитрий Снегирев.

Между тем, Россия продолжает продавливать политическую часть Минских соглашений о вхождении квазиреспублик в состав Украины на правах фактически федеральных округов. И в таком случае массовая паспортизация создает предпосылки для прямого вооруженного вмешательства со стороны РФ под видом защиты уже не просто русскоязычного населения, но – российских граждан. Повторение абхазского сценария, акцентирует эксперт.

По его мнению, противостоять этому следует, принимая законы, согласно которым наличие двойного гражданства (с любой страной, не только РФ, т.к. есть угрозы паспортизации украинцев со стороны Венгрии, Польши, Румынии) предусматривает автоматическое лишение гражданства Украины.

"Отсутствие украинского гражданства – это отсутствие права голоса на выборах. Что минимизирует влияние такого рода людей на формирование повестки дня в Украине, особенно в политическом векторе", — подчеркивает эксперт.

Дмитрий Снегирев считает, что вся эта ситуация стала возможна, потому что и украинские власти (и при Порошенко, и при Зеленском), и европейцы боялись идти на еще большую конфронтацию с РФ. А сейчас "ороссиянивание" украинских граждан на оккупированных территориях – фактически необратимый процесс, подчеркивает эксперт.

"Президенту Зеленскому придется сделать выбор"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский поясняет: "ЕС как союз 27 государств с разными мнениями и сложным бюрократическим аппаратом медленно реагирует на внешние изменения. Документ, скорее всего, является итогом анализа процессов на Донбассе, начиная с конца 2018 года, когда в России был принят закон об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО".

Еще ранее, напоминает эксперт, произошел захват предприятий, которые принадлежали украинским компаниям.

"Просто сейчас действия России по изоляции оккупированных ОРДЛО под предлогом "борьбы с коронавирусом" стали понятными и прозрачными даже для осторожных европейцев, — отмечает Петр Бурковский. — Поскольку на Россию влиять или договариваться с ней невозможно, ЕС берет курс на поддержку суверенитета Украины, в частности, в преодолении последствий пандемии".

Однако эксперт резюмирует, что ЕС будет трудно помочь Украине, если Киев не наведет порядок в системе здравоохранения, судах и полиции.

"Поэтому президенту Зеленскому придется сделать выбор между своими друзьями в правительстве и поддержкой со стороны ЕС", — отметил Петр Бурковский.

Ранее "Комментарии" выяснили, могут ли признать выборы в Госдуму России в 2021 году нелегитимными, если там будет участвовать Донбасс.

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