Россия перебросила на Донбасс новые подразделения, – разведка

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Гриниченко Дима
В украинской разведке сообщили о том, что Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей новые снайперские подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Фото: Google
Сообщается, что для того, чтобы усилить передовые позиции оккупационных войск РФ перебросила подразделение снайперов российских вооруженных сил.
По информации разведки, оно оснащено снайперскими комплексами разнообразного калибра производства России и других стран. Также в сообщении сказано, что командование российской армии продолжает использование неподконтрольной части российско-украинской границы для того, чтобы поддерживать боеспособность боевиков оккупационных администраций.
Речь идет о том, что с начала февраля 2021 года с территории России на оккупированный Донбасс завезли более 2,3 тысяч тонн различного топлива.
Также разведчики отметили, что Россия провела ротацию кадровых офицеров, которые командуют оккупационными войсками на Донбассе.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Война продолжается по сегодняшний день.
Вторжению на Донбасс предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. Тогда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны международного сообщества.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Байдена готовят новые жесткие санкции против России.
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