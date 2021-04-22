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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский отреагировал на решение России отвести войска с границ Украины
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Зеленский отреагировал на решение России отвести войска с границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что Россия уменьшит количество своих войск вблизи украинских границ

сегодня, 18:00
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Владимир Зеленский считает, что решение России уменьшить число военных вблизи границ Украины снижает напряжение ситуации. Об этом гарант написал в Twitter сегодня, 22 апреля.

Зеленский отреагировал на решение России отвести войска с границ Украины

Зеленский. Фото из открытых источников

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение, — заявил Зеленский. — Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе".

Президент в очередной раз отметил, что Украина стремится к миру. Также глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Напомним, украинцы, которые волновались из-за масштабного скопления российских военнослужащих недалеко от границы, могут немного расслабиться. В Минобороны России озвучили конкретную дату передислокации армии, что означает отправку подразделений на прежние позиции. К пунктам своего постоянного пребывания большинство бойцов РФ, а также военная техника отправятся, начиная с пятницы, 23 апреля. Процесс вроде бы должен закончиться к 1 мая.

Интересно, что высшие военные чины утверждают, что передислокацией войск Россия "достигла нужной цели". Вот только саму цель не называют.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В том числе, он заявил о жестком ответе со стороны РФ на действия, которые ей могут не понравиться. А вот прогнозы о том, что во время послания Федеральному собрании в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин открыто обратится к так называемым "Л/ДНР", находящимся на оккупированной территории Украины, не оправдались. Эксперты рассказали нашему изданию, какие можно сделать выводы из озвученных лидером страны-агрессора тезисов.


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1385235185734758402
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