Россия отправила своих десантников в Беларусь: стала известна цель

Российская Федерация отправила своих десантников в Беларусь. Об этом сообщает издание Корреспондент, ссылаясь на Министерство обороны России.

ИЛ-76. Фото: Pixabay

В сообщении ведомства указывается, что в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на территории Гродненской области Беларуси.

Отмечается, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями вооруженных сил Беларуси. Высадка будет проводиться с самолетов Ил-76 Воздушно-космические сил России.

Летательные аппараты, взлетев с аэродрома на территории РФ, на данный момент находятся в воздушном пространстве Беларуси. Как пишет СМИ, после завершения учений российские солдаты должны вернутся на место постоянной дислокации, которое находится на территории России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, политический эксперт Павел Нусс считает, что граница с Беларусью де-факто превратилась в еще одну границу с Россией. Он отметил, что две недели назад издание "Washington Post" впервые предупредило о концентрации российских войск у границ Украины, но у президента Зеленского фактически отрицали эту угрозу, и только лишь спустя полторы недели он как-то отреагировал, но, впрочем, как и всегда – вяло и неубедительно. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что эксперты оценили вероятность вторжения Российской Федерации на территорию Украины, как об этом в последнее время пишут западные СМИ. По словам Семена Кабакаева, если Украина падет как форпост, который сдерживает РФ, война может ожидать и Европу. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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