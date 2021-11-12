Зеленский продолжает делать вид, что со стороны Беларуси нет угрозы: эксперт объяснил в чем дело

Две недели назад издание "Washington Post" впервые предупредило о концентрации российских войск у границ Украины, но у президента Зеленского фактически отрицали эту угрозу, и только лишь спустя полторы недели он как-то отреагировал, но, впрочем, как и всегда – вяло и неубедительно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал политический эксперт Павел Нусс.

Российские и белорусские войска. Фото: belvpo.com

Эксперт отмечает, после публикации разведданных от наших американских друзей фактически также позорно игнорировались Банковой. А вот сегодня уже США предупреждают союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, "учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения".

"Граница с Беларусью де-факто превратилась в еще одну границу с Россией. Это требует от власти немедленных действий, и как государственник, Петр Порошенко предложил обратиться в Еврокомиссию с запросом о помощи для обустройства границы и предложил власти, фактически, план действий, опираясь на свой опыт Верховного Главнокомандующего ВСУ в самый сложный период современной украинской истории. Но, а Зеленский что? А он, вместо консолидации в этот кризисный период времени предпочитает и дальше гоняться за оппозицией и независимыми СМИ в попытках взять под контроль "телевизор". Хотя, он же предупреждал, что не умеет мыслить стратегически...", — отметил Павел Нусс.

Он добавляет, именно поэтому послы стран "Большой Восьмерки" проводят встречи с Порошенко в его же офисе. Крайняя встреча прошла с послом Великобритании с очень обширной повесткой.

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