Зеленский продолжает делать вид, что со стороны Беларуси нет угрозы: эксперт объяснил в чем дело

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Кравцев Сергей
Две недели назад издание "Washington Post" впервые предупредило о концентрации российских войск у границ Украины, но у президента Зеленского фактически отрицали эту угрозу, и только лишь спустя полторы недели он как-то отреагировал, но, впрочем, как и всегда – вяло и неубедительно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал политический эксперт Павел Нусс.
Российские и белорусские войска. Фото: belvpo.com
Эксперт отмечает, после публикации разведданных от наших американских друзей фактически также позорно игнорировались Банковой. А вот сегодня уже США предупреждают союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, "учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения".
Он добавляет, именно поэтому послы стран "Большой Восьмерки" проводят встречи с Порошенко в его же офисе. Крайняя встреча прошла с послом Великобритании с очень обширной повесткой.
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