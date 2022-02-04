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"Россия осталась в одиночестве": Кулеба рассказал, что удерживает РФ от обострения ситуации безопасности

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок", - Дмитрий Кулеба

сегодня, 12:30
Автор:

Денис Подставной
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что постоянный поток визитов иностранных лидеров в Киев сдерживает Российскую Федерацию от агрессии против нашей страны. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на брифинг министра, который проходил сегодня, 4 февраля. 

"Россия осталась в одиночестве": Кулеба рассказал, что удерживает РФ от обострения ситуации безопасности

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

"Идея в том, что интенсивный, непрерывный поток высоких иностранных делегаций в Украину удерживает Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности. То есть это тоже фактор сдерживания. И собственно так и происходит", – отметил главы украинского МИД.

По словам Кулебы, такая  интенсивная дипломатия продлится на протяжении всего февраля. 

Министр также предположил, на что могло рассчитывать руководство Российской Федерации. 

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот — в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Организация Объединённых Наций имеет миллионы долларов в банке, но не может ими воспользоваться. Где "застряли" деньги.

Читайте также о том, что Россия подтвердила 12 лет заключения подозреваемому в шпионаже украинцу. Судом в Крыму была отклонена апелляция. 

Сайт "Комментарии" писал о том, почему Эрдоган вдруг заинтересовался Украиной и какая в этом выгода для Киева. Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским в Киеве — помимо ряда подписанных соглашений турецкий лидер предложил роль посредника в переговорах с Россией. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/rossiya-ostalas-v-odinochestve-kuleba-rasskazal-o-besprecedentnoy-podderzhke-mezhdunarodnyh-partnerov-ukrainy-1969315.html
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