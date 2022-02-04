"Россия осталась в одиночестве": Кулеба рассказал, что удерживает РФ от обострения ситуации безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что постоянный поток визитов иностранных лидеров в Киев сдерживает Российскую Федерацию от агрессии против нашей страны. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на брифинг министра, который проходил сегодня, 4 февраля.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

"Идея в том, что интенсивный, непрерывный поток высоких иностранных делегаций в Украину удерживает Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности. То есть это тоже фактор сдерживания. И собственно так и происходит", – отметил главы украинского МИД.

По словам Кулебы, такая интенсивная дипломатия продлится на протяжении всего февраля.

Министр также предположил, на что могло рассчитывать руководство Российской Федерации.

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот — в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", – подчеркнул глава МИД.

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