Стало известно, сколько военных России все еще остается неподалеку границ Украины

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Таисия Ерохина
Около 80 тыс.
российских военнослужащих продолжают оставаться на границе с Украиной, в то время
пока проходят совместные учения США и НАТО. Об этом сообщает The New York
Times.
Россия у границ Украины. Фото: Associated Press
Высокопоставленные
чиновники администрации Байдена заявили изданию, что Россия отвела лишь
несколько тысяч своих солдат от границы с Украиной. В Министерстве обороны, по
данным NYT, есть сведения о 80 тыс. российских военнослужащих, которые все еще остаются
вблизи различных участков границы страны с Украиной.
Сообщается, что
Россия действительно дала приказ ряду подразделений вернуться на места постоянной дислокации к 1 мая, поэтому часть сил и техники была отведена от украинской
границы. Хотя и, по данным издания, многие подразделения не забрали свой грузовой транспорт и бронетехнику. Это можно расценивать как сигнал о том, что они могут
вернуться, если глава РФ Владимир Путин решит развернуть их снова. Поскольку
это наращивание российские войск неподалеку Украины – крупнейшее с начала
аннексии Крыма в 2014 году.
У Байдена воспринимают
постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как желание Путина
показать: российская армия может сравнять или превысить число военнослужащих,
принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе.
Отметим, что учения
Defender Europe начались во вторник, 4 мая. К ним привлечены около 28 тыс. военнослужащих.
Продлятся они два месяца.
Напомним, вопрос вероятного полноценного вторжения российской армии в Украину волновал многих жителей нашей страны последние несколько недель. После сообщения о якобы завершении неких учений РФ рядом с украинской границей большинство выдохнуло спокойно. Однако, появляется информация, что в западные регионы России продолжает прибывать военная техника.
К
подобному выводу приводят многочисленные видео, распространяющиеся в Сети.
Некоторые россияне демонстрируют, как с помощью грузовых поездов по направлению
к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также
бензовозы для дозаправки.
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