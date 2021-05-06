Стало известно, сколько военных России все еще остается неподалеку границ Украины

Около 80 тыс. российских военнослужащих продолжают оставаться на границе с Украиной, в то время пока проходят совместные учения США и НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

Россия у границ Украины. Фото: Associated Press

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили изданию, что Россия отвела лишь несколько тысяч своих солдат от границы с Украиной. В Министерстве обороны, по данным NYT, есть сведения о 80 тыс. российских военнослужащих, которые все еще остаются вблизи различных участков границы страны с Украиной.

Сообщается, что Россия действительно дала приказ ряду подразделений вернуться на места постоянной дислокации к 1 мая, поэтому часть сил и техники была отведена от украинской границы. Хотя и, по данным издания, многие подразделения не забрали свой грузовой транспорт и бронетехнику. Это можно расценивать как сигнал о том, что они могут вернуться, если глава РФ Владимир Путин решит развернуть их снова. Поскольку это наращивание российские войск неподалеку Украины – крупнейшее с начала аннексии Крыма в 2014 году.

У Байдена воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как желание Путина показать: российская армия может сравнять или превысить число военнослужащих, принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе.

Отметим, что учения Defender Europe начались во вторник, 4 мая. К ним привлечены около 28 тыс. военнослужащих. Продлятся они два месяца.

Напомним, вопрос вероятного полноценного вторжения российской армии в Украину волновал многих жителей нашей страны последние несколько недель. После сообщения о якобы завершении неких учений РФ рядом с украинской границей большинство выдохнуло спокойно. Однако, появляется информация, что в западные регионы России продолжает прибывать военная техника.

К подобному выводу приводят многочисленные видео, распространяющиеся в Сети. Некоторые россияне демонстрируют, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки.



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