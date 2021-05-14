Россия не будет поглощать Донбасс: военный эксперт объяснил, почему

Официальная Москва хочет сделать из самопровозглашенных республик на Донбассе новый вид "оружия". На такие выводы наталкивает выступление военного эксперта Олега Жданова, который пояснил, почему в РФ не будут присоединять оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Специалиста цитирует "Украина 24".



Военный эксперт Олег Жданов. Фото: Телеграф

Жданов уверен, что, в конечном итоге, Кремль планирует возвратить Донбасс Украине. Однако делать это российская сторона будет исключительно на своих условиях.

По мнению эксперта, русификация самопровозглашенных республик максимально выгодна Москве. Все потому, что возвратить эти территории Украине можно будет с помощью так называемой "федерализации".

Олег Жданов поясняет, что для Путина максимально комфортным будет сосуществовании Украины и Донбасса в качестве территории с "особым статусом" для последнего. Таким образом увеличивается количество возможностей для манипуляций со стороны России и усиления кремлевского влияния на украинское правительство, считает военный эксперт.

Именно поэтому, уверен Жданов, РФ не будет присоединять Донбасс или официально признавать его независимость. Выдача паспортов местных жителей и максимальное превращение инфраструктуры в российские объекты — очередные ступени попытки превратить оккупированные территории в инструмент манипулирования, говорит специалист.

По его мнению, такая политика России является глубоко продуманной стратегией насчет украинского государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, во что, по мнению Путина, постепенно превращают Украину с помощью влияния западных партнеров. Больше деталей — в нашем материале.

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