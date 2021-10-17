Почему миссия ОБСЕ приостановила свою миссию на Донбассе

На востоке Украины приостановила свою наблюдательную деятельность Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Такое решение было принято по соображениям безопасности.

Миссия ОБСЕ / Фото: Unsplash

Как сообщает издание Reuters, под гостиницей в Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, продолжаются "акции протеста". Демонстранты начали критиковать деятельность СММ и требовали освободить задержанного 13 октября украинскими военными офицера "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что в связи с действиями "протестующих" наблюдательная миссия на востоке Украины будет приостановлена. Несмотря на то, что члены ОБСЕ не чувствуют угрозы со стороны участников "протеста", такое решение принято в целях их дальнейшей безопасности.

Напомним, украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе. Ее уже подписали почти 6000 людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе.

Читайте также, что террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территориях. Террористы прибегли к применению средств радиоэлектронной борьбы для продолжения информационно-пропагандистской кампании.

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