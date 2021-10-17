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Почему миссия ОБСЕ приостановила свою миссию на Донбассе

ОБСЕ приостановила свою наблюдательную миссию на Донбассе: известна причина такого решения

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На востоке Украины приостановила свою наблюдательную деятельность Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Такое решение было принято по соображениям безопасности.

Почему миссия ОБСЕ приостановила свою миссию на Донбассе

Миссия ОБСЕ / Фото: Unsplash

Как сообщает издание Reuters, под гостиницей в Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, продолжаются "акции протеста".  Демонстранты начали критиковать деятельность СММ и требовали освободить задержанного 13 октября украинскими военными офицера "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что в связи с действиями "протестующих" наблюдательная миссия на востоке Украины будет приостановлена. Несмотря на то, что члены ОБСЕ не чувствуют угрозы со стороны участников "протеста", такое решение принято в целях их дальнейшей безопасности. 

Напомним, украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе. Ее уже подписали почти 6000 людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе.

Читайте также, что террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территориях. Террористы прибегли к применению средств радиоэлектронной борьбы для продолжения информационно-пропагандистской кампании.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/osce-mission-eastern-ukraine-suspends-operations-amid-protests-2021-10-17/
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