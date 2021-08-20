Риски от запуска "Северного потока-2": какие шаги еще может сделать Украина

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна использовать время до запуска газопровода "Северный поток-2" (СП-2) для защиты своих интересов и экономической безопасности, поскольку эта труба несет много рисков для нашей страны. Что реально за оставшееся время может сделать Украина (или ее союзники), чтобы снизить риски от запуска СП-2? Насколько серьезную угрозу несет запуск этого проекта? Издание "Комментарии-Украина" обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква не исключает, что имея техническую возможность отказаться от транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС), Газпром может прекратить транзит через нашу страну сразу после запуска СП2. И сделать это, даже несмотря на то, что мощности по использованию нашей ГТС уже оплачены.



"Это приведет к тому, что мы не сможем использовать газ, который поступает как транзитный на Востоке страны и замещать его газом, купленным в Европе, на Западе, – поясняет Денис Саква. – Соответственно, придется переориентировать работу нашей ГТС для работы в режиме полного реверса и доставки газа с Запада на Восток, что намного дороже существующей схемы поставок".

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко по состоянию на сегодня не видит предпосылок, которые бы сорвали запуск "Северного потока-2".

Он напоминает, что коммерческое использование газопровода запланировано как минимум на четвертый квартал этого года, о чём свидетельствуют подписанные контракты с европейскими контрагентами. Так что времени до реального запуска действительно – немного.

"Тем не менее, Украина должна ускориться с проведением переговорного процесса в нескольких направлениях, – считает руководитель ЦАС . – Во-первых, мы должны стремиться достичь договоренности с немецкой стороной о привлечении их компаний для приобретения газа на восточной границе Украины после 2024 года, когда прекратит действие контракт между Нафтогазом и Газпромом. Да, возможно, эти ежегодные объёмы будут меньшими за сегодняшние 40 млрд м3 транзита. Но, уверен, могут быть однозначно большими за 15 млрд кубометров, озвученные в своё время Газпромом".

Транзит, подчеркивает Игорь Чаленко, должен быть экономически целесообразным. Также в этот процесс, по его мнению, нужно обязательно включить привлекательное предложение для долгосрочного бронирования части мощностей наших газохранилищ, которые традиционно выполняют роль "газовой подушки" Европы. То есть, дальнейшее функционирование украинского транзита без политических уступок, возможно исключительно в трёхстороннем формате сотрудничества, акцентирует эксперт.

"Во-вторых, – продолжает Игорь Чаленко, – мы должны в дальнейшем кооперировать с польскими и другими партнёрами для отстаивания соответствия СП-2, а также СП и его ответвлений Третьему энергопакету. Уже сегодня мы видим судебные тяжбы, которые блокируют часть работы СП по газопроводу OPAL. Таким образом, при благоприятных условиях мы не дадим Газпрому единолично использовать часть ресурса двух СП, что может составить порядка 45 млрд м3 газа в год. А это критично для выживания транзита территорией Украины".

Напомним, Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом.

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