Риски от запуска "Северного потока-2": какие шаги еще может сделать Украина

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна использовать время до запуска газопровода "Северный поток-2" (СП-2) для защиты своих интересов и экономической безопасности, поскольку эта труба несет много рисков для нашей страны. Что реально за оставшееся время может сделать Украина (или ее союзники), чтобы снизить риски от запуска СП-2? Насколько серьезную угрозу несет запуск этого проекта? Издание "Комментарии-Украина" обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Эксперт по
энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква не исключает, что
имея техническую возможность отказаться от транзита через украинскую
газотранспортную систему (ГТС), Газпром может прекратить транзит через нашу
страну сразу после запуска СП2. И сделать это, даже несмотря на то, что
мощности по использованию нашей ГТС уже оплачены.
Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко по состоянию на сегодня не видит предпосылок, которые бы сорвали запуск "Северного потока-2".
Он напоминает, что
коммерческое использование газопровода запланировано как минимум на четвертый
квартал этого года, о чём свидетельствуют подписанные контракты с европейскими
контрагентами. Так что времени до реального запуска действительно – немного.
Транзит,
подчеркивает Игорь Чаленко, должен быть экономически целесообразным. Также в
этот процесс, по его мнению, нужно обязательно включить привлекательное
предложение для долгосрочного бронирования части мощностей наших газохранилищ,
которые традиционно выполняют роль "газовой подушки" Европы. То есть,
дальнейшее функционирование украинского транзита без политических уступок,
возможно исключительно в трёхстороннем формате сотрудничества, акцентирует
эксперт.
Напомним, Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом.
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