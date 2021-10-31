Россия усугубляет энергетический кризис: что происходит на мировых рынках

США и Германии важно продолжать совместную работу по реализации соглашения о поддержке Украины и защите европейской энергетической безопасности, заявил президент США Джо Байден в субботу, 30 октября. Между тем, Россия, похоже, делает всё для усугубления энергетического кризиса как в Украине, так и в Европе в целом.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Что происходит на мировых рынках? Как ситуация может развиваться дальше? Как на нее следует реагировать и Украине, и миру? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Несмотря на наличие рычагов влияния на РФ у ключевых игроков на рынке, ни Германия, ни другие страны ЕС не спешат их применять

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов обращает внимание, что в последнее время цены на газ снизились вдвое с пиковых значений. А представители "Газпрома" заявляют, что компания не заинтересована в вечном ралли цен на энергоресурсы.

"Газпром постарается снизить их до $300-$400 за тыс. куб. м., чтобы сохранить контроль над рынком. Иначе ЕС будет переходить на более чистые источники энергии, – отмечает эксперт. – В пятницу, 29 октября, цена на газ с поставкой в декабре на Нидерландском хабе TTF упала на 14% – до $800 за тыс. куб. м. Однако "Газпром" не поставил больше газа. Наоборот, в субботу, 30 октября, компания приостановила прокачку газа в ЕС через трубопровод "Ямал". Дневная закачка в хранилища ЕС по воскресеньям в октябре в среднем находилась на уровне 1600-1700 ГВт•ч, по данным AGSI+. Несмотря на то, что Газпром заявил, что выполнил все обязательства перед поставщиками, можно ожидать новых падений объемов прокачки на этих выходных".

Адриан Пантюхов напоминает: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после 8 ноября компания приступит к закачке газа в европейские хранилища Австрии и Германии. Однако не были названы конкретные объемы допустимых поставок.

"Сейчас газовые хранилища ЕС заполнены всего на 77,1%, тогда как в прошлом году на этот период они были заполнены на 94,7%, а в 2019-м – на 97,5%. Также сохраняется высокая конкуренция за сжиженный газ с Азией. Однако цена на уголь в Китае снизилась примерно на 40% с рекордных значений в средине октября. После того, как регулятор вынудил основные провинции расследовать и наказывать незаконные накопления угля. Вероятно, конкуренция на дорогой газ со стороны Азиатских стран будет ослабевать, на фоне замещения относительно дешевым углем", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что ситуация остается неопределенной. С одной стороны, РФ заинтересована продавать газ подороже. С другой, при долгосрочных высоких ценах на газ ускорится его замещение в ЕС на более чистые источники энергии.

"При этом "Северный поток-2" всё еще не введен в эксплуатацию. И фигурирует как "панацея" от дефицита газа на европейском рынке, – продолжает Адриан Пантюхов. – Если Германия пойдет навстречу "Газпрому" и сертифицирует СП-2, то поставки по новому трубопроводу могут начаться уже в этом году. В ином случае, "Газпром" вынужден будет забронировать дополнительные мощности у Украины, или возобновить прокачку по трубопроводу Ямал. Вероятно, транзит газа через Беларусь будет возобновлен в скором времени. А запуск активного транзита через украинскую ГТС может так и не произойти. Несмотря на наличие рычагов влияния на РФ у ключевых игроков на рынке, ни Германия, ни другие страны ЕС не спешат их применять".

Можно не сомневаться, что страна-агрессор и далее будет использовать различные энергетические инструменты для давления на Украину

По мнению директора Института мировой политики, политического эксперта Евгения Магды, позиция президента США Джо Байдена, которую он высказал 30 октября во время встречи канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем в кулуарах саммита G20 в Риме, является исключительно формальной. И соотносится с заявлением старшего советника Байдена по глобальной энергетической безопасности (включая Nord Stream 2) Амоса Хохштайна.

"Недавно Хохштайн заявил, что не Россия была инициатором газового кризиса в Европе. Но она не сделала всё, чтобы этого избежать, – поясняет Евгений Магда. – США не хотят становиться более активным игроком на европейском энергетическом рынке. И это, по моему мнению, в Старом Свете понимают. А еще лучше это понимают в РФ. Соответственно, Путин будет лишь усиливать давление на ЕС".

Украине в этой ситуации следует рассчитывать лишь на себя, уверен эксперт. Потому что Россия точно не собирается помогать нашему государству.

"Мы видим и то, что Россия обходит Украину газопроводами. И то, что при дефиците угля на украинских теплоэлектростанциях, отказывается нам в импорте этого ресурса. Можно не сомневаться, что страна-агрессор и далее будет использовать различные энергетические инструменты для давления на Украину", – прогнозирует Евгений Магда.

По его мнению, отвечать на такие действия следовало бы совместными усилиями с ЕС. Но пока европейцы не особо нам помогают.

пока не нашла отклика. Остается лишь максимально экономить газ. И искать новые источники его поставок, равно как поставок угля, а также – возможности для увеличения энергоэффективности в Украине", – заключает директора Института мировой политики. "Мы видим, что предложенная президентом Зеленским скидка в 50% на транзит газа по территории Украины сверх оговоренных лимитов

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