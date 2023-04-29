РФ начала угрожать нейтральной Ирландии: причины

Посольство России в Дублине заявило, что Ирландия рискует считаться стороной войны в Украине, если выражает поддержку таким добровольцам как ирландец, погибший под Бахмутом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

Ирландия не является членом НАТО

В комментарии посольства России от 28 апреля отметили, что обратили внимание на слова вице-премьера, министра иностранных дел Михола Мартина, который выразил соболезнования семье погибшего под Бахмутом Финбара Кафферки и назвал его "молодым человеком с четкими принципами". В посольстве РФ заявили, что не знают ничего о Финбаре и его принципах и убеждениях, но он воевал в другой стране и "в значительной степени это власти Ирландии и медиа ответственны за его гибель", потому что "антироссийская пропаганда" и якобы искаженная информация о войне подтолкнули ирландца к такому решению.

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"Мы также не знаем, означает ли комментарий господина Мартина поддержку участия ирландцев в боевых действиях в Украине. Но знаем, что если это так, то Ирландию можно будет считать непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями", – заявили в посольстве РФ.

Глава парламентского комитета иностранных дел Чарли Фланаган в ответ на это заявление призвал выслать российского посла из страны.

"Вот угрожающее, запугивающее и леденящее заявление от российского посольства в Дублине. Такие враждебные заявления – неприемлемы. Уже давно пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", – отреагировал он.

Ирландия стремится к независимости во внешней политике, поэтому не является членом НАТО и давно проводит политику военного нейтралитета.

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