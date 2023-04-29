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Украина направила ноту протеста Польше: что произошло

Украина направила ноту протеста Польше по поводу блокирования импорта агропродукции

сегодня, 11:55
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Автор:

Кравцев Сергей

МИД Украины направил ноту протеста Польше по поводу блокирования импорта агропродукции. Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, и принципам, и нормам Единого рынка ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украина направила ноту протеста Польше: что произошло

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"В посольство Республики Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД Украины о категорической неприемлемости ситуации торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины. Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, и принципам, и нормам Единого рынка ЕС", – отметил Николенко.


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Он добавил, существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне пределов ЕС.

МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас крепить Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", – резюмировали в МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10229185405434957
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