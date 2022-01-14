Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его зам Сергей Рябков после провальных для РФ переговоров с США и НАТО о безопасности, не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Такой себе привет Карибскому кризису 1962 года.

РФ грозит войсками в Латинской Америке: блеф или угроза повторения Карибского кризиса - фото из открытых источников

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки.

Что мы сейчас видим в исполнении РФ и США? Это блеф – или реальная угроза? За счет каких уступок может (и может ли) произойти деэскалация? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Обе стороны не блефуют, а четко и конкретно выражают свои геополитические интересы

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов считает, что деэскалация может и не произойти.

"По-моему, обе стороны не блефуют, а четко и конкретно выражают свои геополитические интересы. И по состоянию на сегодня как запросы США, так и запросы РФ – вполне адекватны, – отмечает он. – Размещение ракет где-либо на суше особо не нужно. И США, и РФ имеют ядерные триады – носители ядерных боеголовок, которые не нуждаются в дополнительном размещении. Не намного легче будет противоборствующей стороне, если ракета будет запущена, допустим, не с земли, а с подводной лодки. Поэтому разговоры о размещении ракет – это не блеф, а борьба за темпы".

В современной военной операции ключевым является время подлета ракет, уточняет Виктор Савинов. По его словам, тут у США с точки зрения наземного размещения ракет есть преимущества. Но у РФ есть стратегическая бомбардировочная авиация, а также атомные подлодки, которые компенсируют это время подлета.

"Есть ли у России ракеты, чтобы разместить в Венесуэле или на Кубе? Есть. Насколько быстро она может это сделать? Быстро. Поэтому обе стороны не блефуют, – уверен эксперт. – Другой вопрос, что еще 10 лет назад США вряд ли вели бы подобные переговоры с РФ. Но геополитическая обстановка изменилась. Мир уже не однополярный (с гегемонией США), а, как минимум, двуполярный. Вторым мощным центром силы становится Китай, который находится в союзнических отношениях с Россией. И россияне решили разыграть т.н. "золотую карту". Для дипломатии США крайне не выгоден союз РФ и КНР. Но США должны что-то предложить России, чтобы этого союза не было. В Кремле это понимают – и пытаются за счет сложившейся международной обстановки получить некие преференции, чуть-чуть раздвинуть свои геополитические границы. Сложно предположить, на какие уступки может пойти США – и пойдут ли. Но тогда РФ вполне может выполнить все свои угрозы. Надо просто привыкать к тому, что мир перестал быть однополярным".

Инициативу относительно размещения российских войск и ракет в Латинской Америке следует рассматривать как еще одну попытку оказать давление на США

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос называет закономерным жесткий ответ Салливана на вероятное развертывание российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.

"Дело в том, что на всех недавних переговорных треках США и их союзники дали России четкий ответ: два из трех ее ключевых требований для них категорически неприемлемы – и они даже не намерены их обсуждать. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. На компромисс США и страны Североатлантического альянса готовы лишь по контролю над вооружениями. Речь идет, в частности, о возможном отказе от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Кроме того, НАТО предлагает Москве начать диалог по предотвращению опасных военных инцидентов и укреплению доверия", – отмечает Олег Белоколос.

Он подчеркивает, что на данном этапе российский декабрьский ультиматум получил решительный отпор.

"А инициативу относительно размещения российских войск и ракет в Латинской Америке следует рассматривать как еще одну попытку оказать давление на США, – говорит эксперт. – Предполагаю, что этим грубым шантажом Москва добьется лишь еще более жесткого ответа со стороны Вашингтона".

Своей нынешней эскалацией (а также газовым давлением на Европу, миграционным кризисом на границах Польши и Литвы) РФ демонстрирует, что именно она не хочет мира, а хочет и дальше "повышать ставки"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает:

"Россия продолжает использовать метод силового давления и "повышения ставок" в переговорах с Западом. При том, что россияне изначально выдвинули совершенно неприемлемые требования для НАТО и США. Никто никогда не даст России никаких "письменных гарантий" нерасширения Североатлантического Альянса. Эти требования – абсурдны".

Также у эксперта вызывает сомнения, что Россия действительно выдержит полномасштабную эскалацию "по всем фронтам".

Петр Олещук акцентирует, что поведение РФ полностью дезавуирует ее же предыдущие заявления, что Украина "не хочет мира".

"Только за время каденции президента Зеленского Украина не раз демонстрировала готовность к конструктиву, к достижению реального мира. В частности, можно вспомнить и договоренности, достигнутые в результате переговоров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019-го. А также последующее разведение тяжелых вооружений на Донбассе, прекращение огня и попытки восстановления инфраструктуры, – перечисляет политолог. – Но всё это сорвала Россия. И своей нынешней эскалацией (а также газовым давлением на Европу, миграционным кризисом на границах Польши и Литвы) она демонстрирует, что именно она не хочет мира, а хочет и дальше "повышать ставки". Подобная ситуация несет как риски, так и возможности для Украины".

Риски, по словам Петра Олещука, – это угроза дальнейшей эскалации со стороны России. Но мы должны понимать, подчеркивает он, что сейчас проблема выходит уже далеко за рамки противостояния Украины и России.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен справедливо отметил, что речь уже не просто об Украине, а обо всей мировой безопасности, – уточняет эксперт. – Соответственно, участие различных стран в разрешении конфликта возрастает, они всё более заинтересованы в урегулировании. Потому риски открывают и новые возможности для Украины".

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