Мяч на поле Путина: выполнит ли запад требования РФ и что потребует взамен

Глава МИД РФ Сергей Лавров после серии переговоров заявил, что Россия ждет от США и НАТО письменного ответа на российские предложения "по безопасности". Аналогичную позицию озвучил пресс-секретарь российского президента Владимир Путина – Дмитрий Песков.

Выполнит ли запад требования РФ и что потребует взамен - фото из открытых источников

На какие гарантии могут (и могут ли) пойти США и НАТО в целом? Что могут в ответ потребовать от РФ? Какие выводы можно сделать на данном этапе переговорного процесса? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Кремль действует по принципу: "Хочешь достичь желаемого – требуй невозможного!"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что США и НАТО точно не пойдут (по многим причинам) на требования РФ о письменных гарантиях касательно невступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс и сворачивании военной инфраструктуры до границ 1997 года.

"На самом деле и Кремль об этом знает сам. И просто действует по принципу: " Хочешь достичь желаемого – требуй невозможного!". А желаемое – это принуждение Западом Украины к реализации Минских соглашений по российскому сценарию, – поясняет Максим Яли. – Сразу с политической части, а не с вопросов безопасности. Чтобы военная инфраструктура и войска РФ под видом народной милиции остались в Украине – в ОРДЛО. А Кремль получил возможность в любой момент начать политическую и военную дестабилизацию в Украине".

Это, подчеркивает политолог, и будут гарантии невступления нашей страны в НАТО, даже если мы выполним все необходимые требования и проведем все нужные реформы.

"В ответ США хотят гарантий невступления РФ в полноценный военно-политический союз с Китаем. Что также маловероятно, – считает эксперт. – Сам Путин в декабре заявил, что Западу не удастся рассорить РФ с КНР".

Максим Яли акцентирует, что прошел только первый раунд переговоров, на котором стороны традиционно озвучивают свои исходные позиции.

"Впереди ещё длинный путь, – уверяет он. – Возможные промежуточные договоренности при определенных условиях, в лучшем случае, могут быть достигнуты не ранее второй половины октября – накануне выборов в Палату представителей США (они состоятся в начале ноября). Но я весьма скептически отношусь к такой возможности".

Если РФ что-то и получит в письменной форме, то это будет, скорее всего, от ворот – поворот

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает, что по глобальным вопросам договоренностей нет.

"И США, и НАТО отказались не то что юридически, но даже неофициально фиксировать российские требования о не расширении НАТО на Восток, не вступлении туда Украины и Грузии, о возвращении к ситуации 1997 в плане размещения вооружений (вывести их из Восточной Европы). Так что если РФ что-то и получит в письменной форме, то это будет, скорее всего, от ворот – поворот", – прогнозирует Кирилл Молчанов.

При этом он не исключает, что на определенные вещи коллективный Запад может согласиться. К примеру, вернуться к документу СНВ-III (двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений), к документу о не размещении ракет малой и средней дальности в определенных регионах.

"Самое интересное, как на отказ Запада выполнять ее требования будет реагировать РФ. При том, что понятно было: выполнить все ее требования Запад не может, потому что для него это будет капитуляция перед Кремлем. Сейчас мяч на поле Путина. Не исключаю, что вся эта воинственная риторика в стиле "Россия будет вынуждена реагировать военно-техническим путем" приведет к тому, что российские ракеты могут появиться если не на Кубе, как во время Карбиского кризиса, то в Венесуэле. На это, кстати, уже намекает глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, Россия может разместить ядерные ракеты в Беларуси. Соответствующие месседжи уже делал Лукашенко. В Калининградской области могут появиться гиперзвуковые ракеты. Есть вероятность, что РФ будет пытаться таким образом пугать Запад, чтобы тот пошел на существенные, а не символически уступки", – считает Кирилл Молчанов.

Ранее на портале "Комментарии" — Цель России – показать слабость США: почему переговоры могут не оправдать надежд.

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